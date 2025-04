Por que compra de um bancão por um banquinho provocou tanta polêmica

Desde a segunda-feira (31), um "negócio" entre bancos provoca polêmica no mercado. O BRB, um banco estatal de pequeno porte, comprou parte do Master, uma instituição financeira maior, por R$ 2 bilhões. Pouco antes, um banco privado, o BTG Pactual, havia oferecido ficar com a totalidade do concorrente por um valor simbólico: R$ 1.

Só nesse detalhe, já se entende que há algo de errado com o tal "negócio". No mercado, havia preocupação com o Master – nunca manifestada até para evitar um evento de desconfiança. O principal motivo era o fato de a captação do banco (o dinheiro que financia a atividade) era muito cara.

O Master pagava até 140% na colocação de CDBs (Certificados de Depósito Bancário), muito acima do mercado. Normalmente, quando um cliente é muito bom, recebe pouco acima do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), referência para o sistema financeiro. Mal comparando, é como se um banco cobrasse 7% de juro ao ano com a Selic em 14,25%.

Para entender, é útil saber que um banco oferece CDBs no mercado para se financiar. Promete pagar determinado valor se o cliente que tem alguma sobra deixar seu dinheiro lá. É uma forma de "comprar dinheiro". Precisa disso para, no outro lado, o da "venda de dinheiro", conceder crédito cobrando juro de outro tipo de cliente, aquele para quem faltam recursos.

Se fosse um banco privado fazendo apenas um mau negócio, já seria ruim porque o sistema financeiro depende muito da confiança dos correntistas. Como se trata de um banco público, outros alertas soaram por parecer que, mais uma vez, o custo da má gestão privada vai parar no bolso do contribuinte. Agora, o Banco Central (BC) terá de avaliar como lidar com essa encrenca.