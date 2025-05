Horóscopo do dia para Câncer: veja a previsão completa

Nesta quinta (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Câncer: nascidos entre 21 de junho a 22 de julho

São muitas coisas fora do lugar certo e o pior de tudo é que sua alma anda percebendo todas as pontas soltas, ficando bastante nervosa com o que enxerga. Não importa, tudo voltará a ficar no devido lugar. Com tempo.