Ao propor moeda alternativa na China, Lula cutuca a onça Trump com vara curta

Não precisava, justo agora que Donald Trump começa a se inclinar à realidade , cutucar essa onça com vara curta. Foi o que fez Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira (13) na China. Mesmo incluindo na declaração uma ressalva importante, o presidente da República voltou a um tema que causa ruído na relação com o presidente dos Estados Unidos :

Também é verdade que o bullying de Trump com tarifas de três dígitos parece já ter virado peça do museu de grandes novidades . Mas como o presidente dos EUA é instável, seria melhor manter o discurso comercial brasileiros longe de seus ouvidos. Da forma como foi feito, vai chegar.

Até agora, a diplomacia brasileira está se comportando à altura do desafio imposto pelos EUA. O método foi parecido com o do Reino Unido, primeiro a obter ao menos um esboço de acordo comercial no manicômio tarifário em que Trump mergulhou o mundo.