Enfim, dólar turismo cai abaixo de R$ 6 em Porto Alegre

É bom lembrar que o dólar turismo é diferente do comercial , que serve para grandes operações de compra e venda e opera perto de R$ 5,60 nesta quarta-feira . Na véspera, havia fechado no menor valor em sete meses .

O que faz o dólar cair

Não há só um motivo para o cenário positivo no mercado de câmbio. Foi um conjunto de fatores e indicadores que se combinou para gerar recorde na bolsa e baixa no dólar. O principal é a percepção de que o ciclo de alta do juro terminou ou está próximo do fim, reforçada pela ata do Copom.