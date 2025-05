Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

A dinâmica de sua experiência de ser motiva sua alma a tomar iniciativas o tempo inteiro, mas raramente essas iniciativas acertam no alvo. Nesta parte do caminho há mais chances de você acertar no alvo. Melhor assim.