Grupo Argenta lança empresa para expandir atuação no Brasil  

— A abertura da Nexta é a consolidação do sonho de expandir as fronteiras de atuação para além dos estados da região Sul, movimento que iniciou quando a SIM Distribuidora licenciou postos da marca Petronas e abriu lojas de conveniência Yes. Com quase 40 anos de existência, a Argenta está preparada para este importante passo que é desbravar novos mercados. Nosso conhecimento de décadas no ramo de combustíveis e no atendimento próximo, servindo com paixão os nossos clientes, nos dão a certeza de que este é o momento de escrevermos um novo capítulo da nossa história, assumindo posição de destaque entre as maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil — diz Neco Argenta, presidente do grupo.