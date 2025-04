O Brasil parceiro da feira de Hannover estará "pronto para a indústria do amanhã" 

Brasil "Pronto para a indústria do amanhã" é o logo da parceria com a Hannover Messe.

Foram anos de negociação até que o Brasil fosse definido como o país parceiro de 2026 da Hannover Messe, maior feira industrial da Europa. O logo da participação (acima) diz: "Brasil, pronto para a indústria do amanhã." Quem acompanhou o processo todo foi o gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior e dos Conselhos Temáticos do Sistema Fiergs, Luciano D'Andrea.

- Envolve insistência, demonstrações com delegações volumosas e a liderança como federação ao longo do tempo, mostrando que temos uma indústria forte, principalmente naquilo que a Alemanha também tem, que são as pequenas e médias empresas - explica.