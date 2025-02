Existe uma expressão urbanista para caracterizar aquela trilha aberta pela população nos parques e praças: caminhos do desejo .

São atalhos feitos por dentro do gramado , contrariando o desenho do passeio público. Costumam servir para ganhar tempo e encurtar os passos.

Caminhos do desejo representam o que todos vivemos nas amizades.

Ainda que você dê um sábio conselho, alerte sobre os perigos, pese os prós e contras do dilema, certamente o amigo não seguirá suas palavras.

Sua retórica bonita não convencerá ninguém, seus pareceres fundamentados encontrarão as paredes da obsessão.

Você pode ter passado por uma situação semelhante, um sofrimento parecido, estar falando do lugar da ferida, e o amigo não acatará a sua versão dos fatos.

Acreditará que com ele será diferente, que contará com mais sorte do que você, desprezando estatísticas e evidências.