RBS TV exibe o filme gaúcho "Família em Construção"

O cinema gaúcho ganhará as telas da TV Globo neste fim de semana. Família em Construção, dirigido e escrito por Daniel Candido de Bem, será exibido pela primeira vez no sábado (22), logo após o Altas Horas .

O telefilme é uma coprodução com a TV Globo, com apoio da RBS TV, e aborda a história de três personagens em busca de conexões familiares em suas vidas.

— Principal tópico é trazer para o público essa noção de que núcleos familiares se constroem com base no afeto e no amor, e não necessariamente em laços de sangue. O filme também reflete sobre o esforço necessário para manter essas relações e lutar pelas pessoas que amamos — explica o diretor Daniel Candido de Bem.