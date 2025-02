Morre Peter Jason, ator de "Karate Kid"

Peter Jason atuou por mais de 50 anos no cinema.

O ator Peter Jason, conhecido por seu papel como técnico de futebol em Karatê Kid, morreu aos 80 anos. A notícia foi confirmada pelo diretor John Carpenter, que trabalhou com ele em inúmeros projetos durante a carreira. A causa da morte e a data não foram reveladas.

"Peter Jason, um dos grandes atores de personagens do cinema, morreu. Seu primeiro filme foi Rio Lobo, de Howard Hawks. Ele era um amigo querido e sentirei muita falta dele", lamentou Carpenter, que trabalhou com Jason em Príncipe das Sombras, A Cidade dos Amaldiçoados e Fuga de Los Angeles.

Com mais de 50 anos de carreira, Peter Jason iniciou seu trabalho no cinema em 1967, atuando em A Bell for Adano. Além de Karatê Kid, ele esteve em A Caçada ao Outubro Vermelho, Mortal Kombat, Adaptação e Jurassic World: Reino Ameaçado.