Os nove melhores filmes com 50% de desconto para o Clube do Assinante

Lançado nos cinemas de Porto Alegre na quinta-feira (20), Flow: À Deriva (2023) é um dos nove melhores filmes em cartaz nas salas parceiras do Clube do Assinante, que oferecem 50% de desconto na compra do ingresso.

Flow concorre em duas categorias do Oscar: melhor filme internacional, representando a Letônia, e melhor longa de animação. A trama dirigida por Gints Zilbalodis acompanha a luta por sobrevivência de um gato, um cachorro, uma capivara, um lêmure e uma ave de rapina durante uma enchente. O elenco de personagens remete a uma fábula sobre tolerância, empatia e cooperação entre povos diferentes. Não há diálogos, o que aumenta seu encanto e sua universalidade.

O Brutalista (2024), de Brady Corbet, é outra estreia desta quinta-feira. Eu não gostei muito, não: acho que é muito ambicioso e pouco monumental. Mas não poderia deixar de recomendar um filme que está embalado por 10 indicações ao Oscar, quatro Baftas, três Globos de Ouro e o Leão de Prata no Festival de Veneza.

Sing Sing recebeu três indicações ao Oscar 2025: melhor ator, para Colman Domingo, roteiro adaptado e canção original (Like a Bird). O drama sobre presidiários que fazem teatro merecia estar concorrendo em pelo menos mais duas categorias: melhor filme e ator coadjuvante (Clarence Maclin). Dirigido por Greg Kwedar, o título mostra o trabalho do programa chamado Rehabilitation Through the Arts (RTA), a reabilitação através das artes.

Acompanhante Perfeita, de Drew Hancock, requer que o espectador não saiba absolutamente nada sobre a trama estrelada por Sophie Thatcher (vista recentemente em Herege) e Jack Quaid (o Hughie da série The Boys). Evite principalmente o trailer. Mas se quiser saber um pouco, pode ler minha coluna, que nãao tem spoilers.

Emilia Pérez é o campeão de indicações ao Oscar (são 13) — e também o campeão de polêmicas. A cada dia, surge um novo motivo para o ódio ao musical dirigido pelo francês Jacques Audiard. Acho imperdível menos por suas qualidades (que existem, a começar pela atuação de Zoe Saldaña) e mais para que o espectador veja com seus próprios olhos os motivos de tantas críticas negativas.

Selton Mello e Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. Alile Dara Onawale / Divulgação

Indicado ao Oscar nas categorias de melhor filme, atriz (Fernanda Torres) e longa internacional, Ainda Estou Aqui já soma mais de 5,1 milhões de espectadores. O título assinado por Walter Salles já se aproxima dos quatro meses em exibição.

