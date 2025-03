Veja o trailer do filme de Paul Thomas Anderson estrelado por Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio estrela "One Battle After Another" (2025), filme dirigido por Paul Thomas Anderson. Warner Bros. Pictures / Divulgação

O ator Leonardo DiCaprio divulgou em suas redes sociais nesta quinta-feira (27) o trailer de One Battle After Another, o novo filme do diretor Paul Thomas Anderson, que já foi indicado ao Oscar 11 vezes, mas nunca venceu.

O filme é baseado no romance Vineland (1990), de Thomas Pynchon. PTA já havia adaptado para o cinema um livro do escritor, em Vício Inerente (2014). Entre seus outros filmes, estão Boogie Nights: Prazer Sem Limites (1997), Magnólia (1999) e Sangue Negro (2007).

No site da Companhia das Letras, que editou Vineland no Brasil, a obra é descrita assim: "delirante epopéia pós-moderna, uma aventura californiana cheia de humor e lirismo surpreendentes. Em meio às ondas do terrível Tubo, a onipresente TV, os olhos de uma cinerrevolucionária enlouquecem homens tão diferentes como o hippie Zoyd e o promotor Brock Vond".

A sinopse do filme que consta no site IMDb e na Wikipedia diz o seguinte: quando seu inimigo maligno ressurge após 16 anos, um grupo de ex-revolucionários se reúne para resgatar a filha de um dos seus.

Além de DiCaprio, o elenco inclui Sean Penn, Regina Hall, Benicio Del Toro, Teyana Taylor e Alana Haim. A estreia nos Estados Unidos está prevista para o dia 26 de setembro.

Veja o trailer de "One Battle After Another"

*Produção: Maria Clara Centeno