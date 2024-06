Acabam de ser divulgados o primeiro cartaz e o teaser (um trailer mais curto) oficial de Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa, quarto filme com atores do universo cinematográfico baseado nos personagens criados por Mauricio de Sousa. Depois de Turma da Mônica: Laços (2019), Turma da Mônica: Lições (2021) e Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo (2024), será a vez do menino caipira dos quadrinhos. A estreia está prevista para o dia 9 de janeiro de 2025.