Segundo informações, Renato teria pedido um salário na casa de R$ 1,5 milhão para o Fluminense. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Renato Portaluppi está perto de ser o novo treinador do Fluminense. Livre no mercado desde que deixou o Grêmio, em dezembro de 2024, o profissional tem negociações avançadas com o clube carioca. As informações são do jornalista Diogo Dantas, do portal O Globo.

A diretoria do Fluminense escolheu Renato como a melhor alternativa para o momento do clube, após a recusa do argentino Gabriel Milito.

Presidente do clube, Mário Bittencourt é quem negocia com Renato, que já havia dado sinal positivo para assumir o clube. Ainda de acordo com as informações, eles negociam o salário do técnico, que pediu um salário na casa de R$ 1,5 milhão, e o Fluminense deve esticar a corda para fechar.

A partir disso, o anúncio pode ocorrer a qualquer momento. Ou seja: contra o Bragantino, domingo (6), o tricolor carioca pode já contar com Renato em seu comando.