Quinteros valoriza vitória contra o Luqueño, mas alerta: "Temos que melhorar a produção"

Treinador tricolor admitiu necessidade de evolução. Daniel Duarte / AFP

O Grêmio fez 2 a 1 no Sportivo Luqueño e começou a Copa Sul-Americana com vitória. O desempenho da equipe, no entanto, segue preocupando o técnico Gustavo Quinteros.

O treinador reconheceu que a produção ofensiva da equipe gremista ainda está longe da ideal.

— Ainda temos que melhorar a produção do time, a combinação de jogadas. Nos treinos tentamos dar um funcionamento, saída de jogo e elaboração. Em alguns os jogadores fazem bem, outros não. Temos pouco tempo. Com vídeos, insistindo no que queremos, vamos melhorar — comentou Quinteros.

Para o comandante gremista, o time ainda está em evolução. Além disso, os reforços contratados precisam de um maior tempo de adaptação.

— O Grêmio encontra o bom jogo em alguns intervalos. Temos bons desempenhos, 15 ou 20 minutos. Jogamos bem o segundo tempo do primeiro Gre-Nal, todo o segundo Gre-Nal. Eu fico com o positivo — disse Quinteros, que complementou:

— Viemos de ganhar dois jogos difíceis. Há muitas equipes brasileiras que não ganharam. Por isso, para mim foi uma jornada positiva.