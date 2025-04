Godoy Cruz vence Atlético Grau e assume liderança do grupo do Grêmio na Sul-Americana 

No Peru, Godoy Cruz venceu o Atlético Grau por 2 a 0.

Por conta de um gol o Grêmio não é o líder do Grupo D da Copa Sul-Americana ao término desta primeira rodada. Horas depois de bater o Sportivo Luqueño fora de casa por 2 a 1 , o Tricolor viu o Godoy Cruz assumir a liderança ao vencer o Atlético Grau por 2 a 0 .

Na noite desta quarta-feira (3), jogando como visitante, a equipe argentina provou que era favorita e buscou propor seu jogo no Estádio Miguel Grau, no Peru. O Godoy Cruz levou a melhor com gols de Mateo Mendoza e Nicolás Fernández.