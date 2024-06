A concorrência é boa: tem O Expresso da Meia-Noite (1978), Alcatraz: Fuga Impossível (1979), Os Últimos Passos de um Homem (1995) e O Profeta (2009), entre outros títulos. Mas talvez o mais celebrado filme de prisão seja Um Sonho de Liberdade (The Shawshank Redemption, 1994), que em setembro comemora 30 anos da sua estreia e que, atualmente, pode ser visto no Max — infelizmente, por pouco tempo: está na lista das obras que serão retiradas do catálogo da plataforma de streaming no período de 28 de junho a 1º de julho, dentro da política econômica da Warner Bros. Discovery. Enquanto não ganhar novo endereço em um serviço por assinatura, a alternativa para assisti-lo será o aluguel digital ou procurar as edições em DVD.