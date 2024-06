Sem o devido alarde pela própria plataforma, o Max vai condenar ao limbo digital dezenas de séries, incluindo as elogiadíssimas e/ou premiadíssimas The Wire (A Escuta, 2002-2008), Angels in America (2003), Boardwalk Empire (2010-2014), Veep (2012-2019), The Night Of (2016), Chernobyl (2019), Watchmen (2019) e I May Destroy You (2020). Todas sairão de seu catálogo entre 28 de junho e 1º de julho, dentro da política econômica da Warner Bros. Discovery, dona desse serviço de streaming. Com a retirada, o conglomerado de mídia chefiado por David Zaslav não precisa pagar valores residuais para elenco e equipe técnica. Ao mesmo tempo, vê-se livre para vender seus direitos de exibição a concorrentes, como são os casos recentes de Band of Brothers (2001), A Sete Palmos (2001-2005) e True Blood (2008-2014), atualmente disponíveis na Netflix.