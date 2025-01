O filme com o melhor elenco masculino de todos os tempos

Kevin Spacey e Jack Lemmon em "O Sucesso a Qualquer Preço" (1992), filme dirigido por James Foley. New Line Cinema / Divulgação

Os créditos de abertura de O Sucesso a Qualquer Preço (Glengarry Glen Ross, 1992) são, simultaneamente, simplórios e impressionantes. Sobre um fundo preto e com neon azul por baixo das letras, aparecem, um por um, os nomes dos sete atores do filme dirigido por James Foley, atualmente disponível na plataforma de streaming Oldflix. Aos olhos de hoje, é o melhor elenco masculino que eu já vi reunido. A turma soma seis vitórias no Oscar e outras 23 indicações.

O primeiro da lista é Al Pacino, ganhador do Oscar de melhor ator por Perfume de Mulher (1992) e indicado na mesma categoria por Serpico (1973), O Poderoso Chefão: Parte II (1974), Um Dia de Cão (1975), Justiça para Todos (1979) e Dick Tracy (1990). Como coadjuvante, concorreu por O Poderoso Chefão (1972), o próprio O Sucesso a Qualquer Preço e O Irlandês (2019).

O segundo nome é o de Jack Lemmon (1925-2001), oscarizado como coadjuvante por Mister Roberts (1955) e como melhor ator por Sonhos do Passado (1973), categoria pela qual também competiu com Quanto Mais Quente Melhor (1959), Se meu Apartamento Falasse (1960), Vício Maldito (1962), Síndrome da China (1979), Tributo (1981) e Desaparecido (1982).

Depois vem Alec Baldwin, indicado como ator coadjuvante por The Cooler: Quebrando a Banca (2003).

Ed Harris, o quarto ator do elenco, já disputou quatro vezes o prêmio da Academia de Hollywood: melhor ator por Pollock (2000) e melhor coadjuvante por Apollo 13 (1995), O Show de Truman (1998) e As Horas (2002).

Em seguida, surge Alan Arkin (1934-2023), vencedor do Oscar de coadjuvante por Pequena Miss Sunshine (2006), concorrente ao troféu de melhor ator por Os Russos Estão Chegando! Os Russos Estão Chegando! (1966) e Por que Tem que Ser Assim? (1968) e indicado como coadjuvante por Argo (2012).

Kevin Spacey, o penúltimo, ganhou como coadjuvante por Os Suspeitos (1995) e como melhor ator por Beleza Americana (1999).

E Jonathan Pryce foi indicado como coadjuvante por Dois Papas (2019).

Aí surge o título original, que é o da peça homônima escrita em 1982 pelo dramaturgo David Mamet, com base na sua experiência como gerente de uma imobiliária de Chicago nos anos 1970, e laureada com o prêmio Pulitzer. Mamet também concorreu ao Oscar, pelos roteiros adaptados de O Veredicto (1982) e Mera Coincidência (1997, escrito com Hilary Henkin), e ganhou a Osella de Ouro no Festival de Veneza pelo script de Jogo de Emoções (1987).

O diretor James Foley é o nome menos reluzente. Tem no currículo Caminhos Violentos (1986), clipes de Madonna (Live to Tell, Papa Don't Preach) e três indicações ao Framboesa de Ouro de pior direção, por Quem É Essa Garota? (1987), Cinquenta Tons Mais Escuros (2017) e Cinquenta Tons de Liberdade (2018).

O Sucesso a Qualquer Preço acompanha dois dias no trabalho de quatro corretores de imóveis de uma firma de Chicago chamada Glengarry Glen Ross: o veterano Shelley Levene (Jack Lemmon), o astro Ricky Roma (Al Pacino), o raivoso Dave Moss (Ed Harris) e o resignado George Aaronow (Alan Arkin). Gerenciada pelo personagem de Kavin Spacey, John Williamson, a imobiliária oferece terrenos imprestáveis e tem clientes sem grana, mas e daí? O negócio é vender!

Como "motivação", no começo da trama os quatro empregados recebem a visita de um dos principais vendedores da rede, um sujeito agressivo encarnado por Alec Baldwin. No seu discurso, ele anuncia que os colegas estarão competindo um com os outros. O primeiro prêmio é um Cadillac Eldorado. O segundo, um conjunto de facas. O terceiro é o olho da rua.

Nunca a selvageria do capitalismo foi tão bem verbalizada. E cada diálogo deste filme é interpretado como se fosse crucial não só para o sucesso, mas para a sobrevivência de seus atores.

