Coco Gauff vence Sofia Kenin em sua estreia no Aberto da Austrália

A americana Coco Gauff mandou um aviso às suas rivais nesta segunda-feira (13) ao vencer a sua compatriota e ex-campeã do torneio Sofia Kenin por 6-3 e 6-3 na primeira rodada do Aberto da Austrália.

A número três do mundo, ainda invicta nesta temporada, precisou de apenas 80 minutos para conquistar a vitória na quadra central da Rod Laver Arena contra a campeã de 2020.

"Eu sabia que seria difícil, mas estou feliz com a forma como joguei", disse Gauff, que reconheceu dificuldades na hora de sacar devido ao sol ofuscante de Melbourne.

Kenin, atualmente número 74 no ranking da WTA, tentou reagir, mas só conseguiu aproveitar um de seus seis break-points e não encontrou respostas para os 28 winners de Gauff.

Na segunda rodada, a campeã do US Open de 2023 enfrentará a britânica Jodie Burrage, número 173 do mundo.