Citroën C3 You valoriza o espaço, o comportamento com o motor turbo e o preço competitivo

C3 You é o carro turbo compacto mais rápido do seu segmento. GILBERTO LEAL

O espaço, o comportamento e o preço competitivo projetam o C3 You. Carro turbo automático de menor preço no país e o mais rápido do seu segmento, a nova versão topo de linha do hatch compacto Citroën é o típico carro urbano que também encara tranquilo a estrada. Rodamos 500 quilômetros com o Citroën C3 You que tem preço sugerido a partir de R$ 102.990.

Produzido em Porto Real (RJ), a engenharia da Stellantis fez ajustes no C3 para receber o novo motor turbo. A suspensão teve as molas e amortecedores recalibrados, o sistema de freios foi redimensionado e a direção com assistência elétrica ganhou calibração específica.

O conjunto propulsor, a principal novidade do C3 You, é o Stellantis Turbo 200 compartilhado com os Fiat Fastback, Pulse e Strada, os Peugeot 208 e 2008 e Citroën C3 Aircross e Basalt. O três cilindros 1.0 turbo gera de 125cv de potência (gasolina) a 130cv (etanol) e força (torque) de 20,4kgfm com os dois combustíveis.

O câmbio automático contínuo variável (CVT) simula sete velocidades e os três modos de condução - automático (eficiência), sport (agilidade) e manual (troca sequencial de marchas) – ajustam parâmetros do propulsor e da transmissão.

Visual personalizado

Com 3,98 metros de comprimento, 1,84m de largura e 1,58m de altura, a distancia entre eixos é de 2,54m. O porta-malas leva 315 litros.

O visual do hatch remete a um utilitário esportivo compacto. A pintura em dois tons com o teto e barras longitudinais escurecidas e detalhes exclusivos diferenciam a versão topo de linha das demais opções do C3. Os faróis e as lanternas são halógenos e as luzes diurnas (DRL) em LED.

As molduras do farol de neblina são na cor azul, também presente nos adesivos da coluna C e nos apliques laterais. Os logotipos nos para-lamas dianteiros, as caixas de rodas e as rodas de liga-leve de 15” escurecidas com pneus 195/65 R15 personalizam o modelo. O logotipo Turbo 200 na tampa traseira completa o conjunto.

Interior e conectividade

Bancos revestidos em couro sintético e costuras em azul.

O interior combina os bancos revestidos em couro sintético com costuras em tom azul e plástico no painel e laterais das portas. As soleiras das portas são metalizadas. A direção tem assistência elétrica e o volante multifuncional conta com regulagem de altura.

O quadro de instrumentos de sete polegadas e o multimídia Citroën Connect remetem ao remetem ao Aircross e ao Basalt.

Multimídia flutuante e comandos do ar-condicionado.

O multimídia tem tela digital de 10,25 polegadas, sensível ao toque, interativa com Android Auto e Apple Carplay sem fio. Também mostra as imagens da câmera de ré. O ar-condicionado, seis alto-falantes, retrovisores, vidros e portas com travas elétricas também são de série.

Ágil nas ruas e estradas

Adesivos na coluna C, apliques nas laterais e barras no teto.

O comportamento dinâmico do C3 avançou. O hatch Citroën na versão topo de linha ganhou potência, força, dirigibilidade e segurança sem comprometer o consumo de combustível. Nas ruas e estradas o C3 You provou ser o mais potente e rápido do seu segmento.

O novo conjunto propulsor e os ajustes na direção elétrica, na suspensão e no sistema de freios deram ao hatch Citroën o desempenho que precisava para enfrentar os concorrentes. Garantiram retomadas de velocidade e as ultrapassagens seguras e tranquilas, em especial nas estradas de pista simples. Bastou pressionar o acelerador.

A direção elétrica, leve, facilitou as manobras de estacionamento em locais reduzidos e também não prejudicou a dirigibilidade em velocidades mais elevadas.

Sobraram potência e força

O bom comportamento estimula a condução na estrada. Giovanna Machado / Especial

Nas ruas, o C3 You ignorou o pavimento irregular, os buracos e quebra-molas sem comprometer o conforto. Em certos momentos, o comportamento remeteu aos utilitários esportivos com maior altura do solo.

Na estrada, foi preciso cuidado para manter os limites de velocidade. Sobrou potência e força ao conjunto propulsor e a suspensão garantiu o controle e a estabilidade com rolagem mínima da carroceria mesmo em velocidades mais elevadas e trechos sinuosos.

Rodas de liga-leve de 15” escurecidas e pneus 195/65 R15.

O modo Sport com acionamento na base do painel ao lado esquerdo da coluna de direção, deixou o C3 You ainda mais rápido.

Os controles eletrônicos de estabilidade e tração e o assistente de partida em rampa estão entre os recursos de apoio à condução. O hatch conta com dois airbags e os cintos de segurança dianteiros não têm ajustes de adultura.

Sobraram potência e força nas ruas e estrada.

O C3 You acelera de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos (gasolina) e 8,4 segundos (etanol) pelos dados da Citroën e a velocidade máxima é de 192 km/h (gasolina) e de 194 km/h (etanol).

O consumo de combustível do hatch turbo pelo Inmetro é de 11 km/l no trânsito urbano e 12,8 km/l no rodoviário com gasolina. E, de 7,8 km/l e 8,8 km/l com etanol. No nosso teste, sempre com gasolina, as médias na cidade ficaram de 9,1 km/l a 12,3 km/l conforme o fluxo. Em rodovia, na velocidade constante de 80 km/l, foram de 12,9 km/l a 17,8 km/l, e de 110 km/l de 12,5 km/l a 16,3 km/l.

Conclusão

Faróis halógenos e luzes diurnas (DRL) em LED.

O bom conjunto propulsor, o visual e o espaço qualificam o C3 You, o carro turbo automático de menor preço no país e o mais rápido do seu segmento.

Os ajustes na direção elétrica, na suspensão e no sistema de freios complementaram o conjunto propulsor e deram ao hatch Citroën o desempenho que precisava para enfrentar os concorrentes.

Nas ruas e estradas, o You ignorou o pavimento irregular, os buracos e quebra-molas sem comprometer o conforto. Exigiu atenção para manter os limites de velocidade e até lembrou os utilitários esportivos compactos com maior altura do solo.

Bom espaço para o condutor e acompanhante.

O bom espaço interno acomodou bem os condutor e acompanhante na frente e dois adultos e uma criança atrás e a bagagem.

Os cintos de segurança dianteiros sem regulagem de altura, o quadro de instrumentos básico e os poucos recursos de apoio à condução e à segurança fizeram falta numa versão topo de linha.