Pulse e Fastback híbridos ganham série especial Lollapalooza

Adesivos nas laterais marcam a série especial Lollapaloosa. Fiat / Divulgação

O Pulse e o Fastback híbridos ganham série especial Lollapalooza. Patrocinadora master do festival, a Fiat marca presença com os utilitários esportivos eletrificados, carros oficiais do evento. A montadora ocupa três estandes no festival musical que movimenta o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, por três dias a partir desta sexta-feira (28). O Fiat Pulse Lollapalooza tem preço de R$135.490, e Fastback Lollapalooza, de R$160.990

As séries do Pulse e do Fastback Lollapaloosa foram desenvolvidas a partir das versões Audace Hybrid 2025. O logotipo Fiat escurecido, adesivos do evento nas laterais, teto preto e rodas de liga leve de 17 polegadas personalizam as configurações.

O conjunto propulsor híbrido do Pulse e Fastback Lollapalooza, o T200 Hybrid, combina o motor de três cilindros 1.0 turbo flex de até 130 cv de potência e força (torque) de 20,4 kgfm com sistema elétrico de 12V. O câmbio automático continuo variável (CVT) simula de sete velocidades.

Leia Mais Pulse Impetus híbrido leve melhora a eficiência energética e o consumo de combustível na cidade

Acabamento e cores

No interior, os bancos são em couro. Acesso por aproximação, partida por botão e multimídia de 10,1 polegadas, recarga do celular por indução e 60 GB de Wi-Fi gratuito por 12 meses são de série nas duas configurações.

Os sistemas eletrônicos de frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, faróis altos automáticos do pacote do pacote Pack Safety, que são de série no Fastback, passam de opcional para também de série no Pulse Lollapalooza.

Branco Bachisa e cinza Silverstone são as cores disponíveis da série especial Lollapalooza do Pulse e Fastback.

Leia Mais Model A Village, parque temático da Serra Gaúcha conta a história dos Ford e dos anos 30

Fiat no evento

Adesivos e rodas de 17" no Pulse e Fastback Lollapalooza.

No estande principal com 125 metros quadrados, a promoverá uma experiência que simula a sensação de estar a bordo de um Fiat. Em dupla, os participantes poderão se divertir em um karaokê com a música “Like a Virgin”, tema da campanha dos novos híbridos da Fiat.

Acesso por aproximação e interior revestido em couro.

A exposição dos veículos movimentará o segundo espaço da Fiat que também contará com pontos para carregamento de célula. Já o palco Perry’s by Fiat terá mais de 25 atrações durante os três dias de evento.