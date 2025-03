Tank 300, na contagem regressiva para chegar ao Brasil, entra em pré-venda

Utilitário esportivo plug-in da GWM chega em abril no Brasil. GWM / Divulgação

O Tank 300 está em pré-venda. Na contagem regressiva para chegar ao Brasil, o utilitário esportivo plug-in da GWM tem condições especiais até o próximo dia 3 de abril. A reserva antecipada deve ser feita mediante depósito de R$ 9 mil. O preço oficial do modelo será divulgado no dia 4 de abril.



Na reserva antecipada, os interessados terãoo condição especial. Quem já é um cliente GWM terá direito a um ano de seguro grátis e à instalação gratuita do wallbox GWM (7 kW) na compra do seu Tank 300.

Já quem está comprando seu primeiro modelo da marca chinesa poderá escolher um ano de seguro grátis ou a instalação do wallbox. As ofertas valem durante o período de reserva antecipada que vai 3 de abril. A pré-reserva pode ser feita no site da GMW, aplicativo My GMW e concessionarias.

Tank 300 traz avançados recursos de condução e segurança.

O lançamento do Tank 300 é considerado um marco para a GWM no Brasil pelo seu diretor de marketing e produto André Leite. O executivo destaca os avançados recursos de segurança, de condução semiautônoma e motorização híbrida do utilitário esportivo.



- Com o Tank, queremos conquistar uma fatia significativa do mercado de utilitários esportivos de luxo e reafirmar nossa proposta de oferecer o melhor de dois universos: força e sofisticação em um único veículo - ressalta o executivo.

Propulsão e tecnologia

Autonomia de até 75 quilômetros no modo 100% elétrico.

O conjunto híbrido plug-in do Tank 300 atua com um motor a combustão 2.0 turbo de injeção direta de gasolina e um elétrico no eixo dianteiro. A potência combinada é de 394 cv e a força (torque) de 76,4 kgfm. A transmissão é automática de nove velocidades e a tração 4x4 com reduzida e sistema de bloqueio eletrônico central, traseiro e dianteiro.



A bateria de 37,1 kWh proporciona a autonomia de 75 quilômetros no modo 100% elétrico de acordo com o Inmetro e 106 quilômetros pelo padrão WLTP.

Interior premium com telas dos instrumentos e multimídia integradas.