O Peugeot 2008 GT avança no visual, conforto, desempenho e tecnologia. Atualizado, maior e mais robusto, a plataforma modular CMP equipada com motor turbo combinado com o câmbio automático contínuo variável garante bom comportamento. O utilitário ganhou mais espaço interno. Rodamos 600 quilômetros com a versão topo de linha Peugeot Turbo 200 Flex GT CVT 2025 que tem preço promocional de R$ 154.990 em relação à tabela de R$ 169.990.

O visual e o interior típicos da marca francesa, o novo conjunto propulsor com motor turbo flex e câmbio automático contínuo variável valorizam o 2008. Bem completa, a versão GT conta com novos recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança.

O 2008 é o tipo de carro que chama a atenção estacionado ou por onde passa. As tradicionais três garras verticais com as luzes diurnas (DRL) em LED da nova assinatura luminosa são integradas no para-choque. O novo logotipo da marca é destacado no centro da grade frontal em preto brilhante.

Visual, interior e tecnologia

Atualização com nova grade, grupo óptico e para-choque.

As rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas, as maçanetas externas na cor do veículo e as capas dos retrovisores em preto brilhante destacam as laterais. O teto é biton na cor preta com barras longitudinais em preto brilhante.

As lanternas traseiras em LED reinterpretam as três garras com a assinatura luminosa. São ligadas por faixa em preto brilhante com a marca Peugeot. As luzes de ré e os sinalizadores também são em LED.

Com 4,309 metros de comprimento, 1,776 m de largura e 1,548 m altura, a distância entre eixos é de 2,612 m. O porta-malas tem capacidade para 419 litros.

Revestimento em couro e alcântara com costuras verdes.

O acabamento interno escurecido combina couro, alcântara e plástico com detalhes cromados e em preto brilhante. O volante Sport Drive multifuncional com as bases achatadas traz o novo logotipo e conta com aletas para a troca sequencial de marchas. O painel tem revestimento carbon. O volante, os bancos e as laterais das portas têm costuras verdes.

Atualizado, o quadro digital de instrumentos em 3D e tecnologia holográfica conta com tela de 10 polegadas personalizável. O ar-condicionado é automático e o teto solar panorâmico tem acionamento elétrico.

Tela de 10,3" sensível ao toque e comando por voz.

O sistema de entretenimento Peugeot i-Connect tem tela de 10,3 polegadas sensível ao toque e comando por voz. Interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio, mostra também as imagens das câmeras 360º. O multimídia possui ainda seis alto falantes (quatro alto falantes mais dois tweeters) e quatro entradas USB, sendo 3 USB-C e 1 USB-A.

Com seis airbags – dianteiros, laterais e de cortina –, o GT traz freio de estacionamento elétrico, controles eletrônicos de velocidade e limitador de velocidade, alertas de colisão frontal e de mudança de faixa com correção, frenagem autônoma de emergência, comutador automático de farol alto, leitor de placas de velocidade, entre outros.

Nas ruas e estradas

Visual robusto com nova frente com grupo óptico em LED.

O novo conjunto propulsor, a direção elétrica e os ajustes da suspensão fizeram a diferença no novo 2008 GT. O utilitário esportivo Peugeot repetiu nas ruas e estradas gaúchas o bom comportamento do test-drive na região de Barra de Santo Antônio (AL). A condução remeteu ao irmão 208, também produzido na Argentina.

O bom conjunto propulsor, o mesmo que equipa os Fiat Strada, Pulse e Fastback e o Peugeot 208, garantiu potência e força adequadas nas retomadas de velocidade, com ultrapassagens seguras, em especial nas estradas de pista simples.

Condução e segurança auxiliadas por recursos eletrônicos.

Sobraram potência e força no conjunto propulsor. Os 125 cv a gasolina e a força (torque) de 20,4 kgfm ( 130 cv com etanol) foram sempre bem distribuídos pelo câmbio automático contínuo variável que simula sete velocidades. Os três modos de condução - automático, manual (troca sequencial de marchas) e sport ­­– permitem ao condutor ajustar o mais adequado ao seu estilo.

Fácil condução

Perfeita dirigibilidade nas ruas e estradas.

A direção elétrica, a suspensão e os recursos elétricos de auxilio à condução garantiram o perfeito controle do utilitário esportivo nas ruas. Na estrada, o GT exigiu cuidado no acelerador para não ultrapassar os limites. Bem ajustada, a suspensão encarou o piso irregular sem comprometer o conforto.

O bom comportamento dinâmico e os baixos níveis de ruído e de vibração interna, mesmo em velocidades mais elevadas, ficaram dentro dos padrões de conforto. Em trechos sinuosos, a oscilação da carroceria, apesar da altura do utilitário esportivo foi mínima.

Volante Sportdrive e instrumentos e multimídia digitais.

O consumo de combustível pelo Inmetro é de 12,3 km/l na cidade e de 13,7 km/l na estrada com gasolina e de 8,6 km/l e 9,8 km/l com etanol. No nosso teste, sempre com gasolina, as médias no perímetro urbano variaram de 8,5 km/l a 11,9 km/l conforme o fluxo. Em rodovia, na velocidade constante de 80 km/l, foram de 12,6 km/l a 16,5 km/l, e de 110 km/l de 11,3 km/l a 15.9 km/l.

Conclusão

Grade, logotipo, grupo óptico e para-choque atualizados.

Bonito, bem equipado e bom conjunto propulsor, o Peugeot 2008 na versão topo de linha, não só chama a atenção pelo visual, mas também convence pelo comportamento.

Montado na Argentina sobre a plataforma modular CMP da Stellantis, os aperfeiçoamentos supriram deficiências do modelo anterior.

Posição perfeita de condução e instrumentos bem posicionados.

O conjunto propulsor compartilhado com os Fiat Strada, Pulse e Fastback e com o Peugeot 208 deu vida nova ao utilitário esportivo. O espaço interno, típico de um veículo familiar, foi ótimo para o condutor e acompanhante, acomodou bem dois adultos e uma criança no banco traseiro e levou a bagagem da família.