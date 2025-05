S10 100 Anos, série especial marca o centenário da Chevrolet no Brasil

Série especial da S10 marca 100 anos da Chevrolet no Brasil. General Motors / Divulgação

A S10 100 Anos é a série especial que marca o centenário da Chevrolet no Brasil. O visual ousado, acabamento aventureiro e suspensão exclusiva reforçam conceito para qualquer terreno. Com produção limitada, a picape é o primeiro dos três modelos da edição comemorativa que terá ainda o hatch Onix e o utilitário esportivo Tracker.



Desenvolvida na configuração Z71, a S10 100 Anos marca também a tradição da Chevrolet em edições comemorativas que começou nos anos 70 e chega a 100 séries especiais.



O sistema de suspensão exclusivo, com molas e amortecedores especiais deixam a picape 30 milímetros mais alta, o que facilita a aventura em qualquer terreno.

Visual aventureiro

Os pneus Pirelli All Terrain Plus 265/60 R18 tem banda de rodagem de maior aderência em terrenos acidentados de terra ou cascalho e garantem desempenho superior que reforça o espírito aventureiro



Os aperfeiçoamentos feitos pela engenharia da General Motors garantem uma configuração dinâmica com os requisitos de segurança, confiabilidade e conforto no uso diário.

Skid plate, rodas de 18", pneus especiais e santantônio integrado.

O skid plate na parte frontal do veículo, incluindo dois pontos de iluminação de led no para-choque, santantônio com acabamento integrado e adesivos ressaltam o visual robusto da S10 100 Anos.

Série especial com Interior escurecidoe detalhes exclusivos.

Os bancos com revestimento premium e padronagem exclusiva com costura contrastante personalizam o interior sofisticado e esportivo.

O conjunto propulsor da edição especial combina o motor 2.8 turbo diesel de 207 cv de potência e força (torque) de 52 kgfm com cambio automático de oito velocidades e tração 4x4. O sistema conta com tratamento de gases Arla 32.



A cor branco Dunas da carroceria combina com os tons escurecidos dos retrovisores, maçanetas e rodas.

Picape traz novos recursos de apoio à condução e à segurança.