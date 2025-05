Sentra Advance, atualizado no visual e conforto, facilita a condução segura

Sentra Advance privilegia o conforto, conectividade e segurança. GILBERTO LEAL

O Sentra Advance é o tipo de carro que agrada pelo conforto, conectividade e segurança. Bem completa, a versão de entrada do sedã médio Nissan facilita a condução segura com baixo consumo de combustível. Rodamos 500 quilômetros nas ruas e estradas gaúchas com o Nissan Sentra 2.0 CVT Advance que tem preço sugerido a partir de R$ 170.990.



Os aperfeiçoamentos visuais do Sentra com linhas avançadas remetem aos irmãos maiores, o Altima e o Maxima. O para-choque, a grade mais larga com detalhes cromados e o conjunto óptico de faróis, luzes diurnas (DRL) e sinalizadores em LED atualizam a frente. As rodas são de liga leve aro 17 polegadas e pneus 215/50 R17.



Acesso por aproximação e partida por botão, o revestimento interno escurecido combina material sintético. Direção elétrica progressiva, o volante multifuncional de base reta tem ajustes de altura e profundidade e aletas para a troca sequencial de marchas.

Visual, interior e propulsão

O banco do condutor tem ajustes elétricos e o traseiro, com alerta de objetos, rebatível e bipartido 60/40. O quadro de instrumentos analógico digital conta com tela de TFT de sete polegadas.

Interior escurecido revestido com materiais sintéticos.

O multimídia com tela de oito polegadas é interativo com Android Auto, Apple CarPaly e aplicativos sem fio. Das três entradas USB, duas são tipo A e uma tipo C. O ar-condicionado automático digital é de duas zonas.



O conjunto propulsor mantém o motor 2.0 aspirado de 151 cv e força (torque) de 20 kgfm combinado com o câmbio automático contínuo variável (CVT) que simula oito velocidades. O Advance conta com quatro modos de condução – Normal, Sport, Manual e ECO.

Avançada tecnologia

Versão Advance traz novos recursos de apoio à condução.

Seis airbags - frontais, cabeça e laterais – e Isofix, o Advance conta com novos itens de apoio à condução e a segurança (Adas). São recursos como alertas avançado de colisão frontal, de tráfego cruzado traseiro, de atenção do motorista e de mudança de faixa, monitoramento de ponto cego e de pressão do pneus. Também assistentes de frenagem e de prevenção de mudança de faixa e controle dinâmico de chassi integrado, entre outros.



Condução segura

Conforto e segurança condução em ruas e estradas.

O comportamento do Sentra Advance remeteu ao da Exclusive que já avaliamos. A configuração de entrada agora conta com os principais recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança (ADAS) que equipam a topo de linha.



O conjunto propulsor garantiu comportamento adequado ao sedã médio que rodou tranquilo nas ruas e estradas sem esforço para acompanhar o fluxo. A câmera de ré e os sensores auxiliaram a direção leve e precisa nas manobras de estacionamento.



Os 151 cv e os 20 kgfm do motor 2.0 a gasolina foram bem distribuídos pelo câmbio contínuo variável que simula oito velocidades. Sobraram potência e força nas ruas e estradas. Com o bom asfalto nas R/290, de Porto Alegre a Osório e BR 101, foi preciso atenção para manter o limite de velocidade de até 110 km/h.

Acústica e suspensão

Linhas fluídas de um típico sedã de quatro portas.

A suspensão independente nas quatro rodas absorveu bem as irregularidades comuns nas ruas e estradas do país. As rodas de 17 polegadas com pneus 215/50 R17 ajudaram a estabilidade com rolagem mínima em trechos sinuosos e velocidade mais elevadas.

Silencioso nas ruas, com bom isolamento acústico, o baixo nível de ruído só foi percebido no limite de 110km/h da autoestrada.



O consumo de gasolina pelo Inmetro é de 11 km/l na cidade e 13,9 km/l em rodovia. Durante nosso uso, no trânsito urbano as médias ficaram entre 8,9 km/l e 11,9 km/l. Na estrada, em velocidade constante de 80 km/h, foram de 14,8 km/l a 18,3 km/h, e a 110 km/h, de 12,1 km/l a 15,7 km/l.

Conclusão

Um dos poucos sedãs que resistem no seu segmento.

O visual ousado, o interior sofisticado, o conforto e a segurança qualificam o sedã médio Nissan, um dos poucos que resistem no seu segmento. O revestimento e o multimidia valorizam o interior. A conexão com celular é sem fio, mas algumas vezes foi preciso usar o cabo.



O bom comportamento nas ruas e estradas não comprometeu o consumo de combustível. A suspensão independente nas quatro rodas compensou as irregularidades do pavimento com perfeita estabilidade. O isolamento acústico garantiu níveis mínimos de ruído.

Bom comportamento com direção precisa e ótima suspensão.

O entre eixos de 2,707 metros garante bom espaço para o condutor e acompanhante na frente e três adultos atrás. O amplo porta-malas leva 466 litros.

No geral, chama a atenção o freio de estacionamento acionado por pedal e a ausência de saídas do ar-condicionado para o banco traseiro.

Linhas privilegiam a aerodinâmica e o consumo de combustível.