Nova picape Mitsubishi Triton 2026 substituirá a L200. Mitusbishi / Divulgação

Novos veículos e motores substituem os que não atendem às normas do Proconve L8. As montadoras e importadores atualizam seus produtos para atender o maior rigor na redução das emissões veiculares. A primeira fase do Proconve L8 (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores para Leves 8) em vigor desde 1º de janeiro de 2025 traz profundas mudanças e normas mais rigorosas que reduzem as emissões de veículos.

As montadoras instaladas no país e importadoras retiraram ou retirarão de linha os veículos e motores que não atendem as novas normas que colaboram para reduzir a poluição do ar. Os carros que atendem o Proconve L7, em vigor desde 1° de janeiro de 2023, poderão ser vendidos até março deste ano.

As mudanças do Proconve L8 exigiram altos investimentos às montadoras para atenderem as novas normais. Alguns fabricantes já anunciaram alterações em suas linhas de veículos. A HPE, montadora dos veículos Mitsubishi, encerrou a produção da picape média L200 e de seu motor 2.4 turbodiesel. A L200 será substituída pela nova Triton, equipada com propulsor diesel biturbo importado.





A General Motors equipou a nova picape Chevrolet S10 com 2.8 turbo diesel. General Motors / Divulgação

A General Motors atualizou os motores 1.0 turbo flex e 1.2 turbo flex. Os dois propulsores ganharam injeção direta de combustível entre outros aperfeiçoamentos. A picape Montana e o utilitário esportivo Tracker são os primeiros Chevrolet equipados com os novos motores. A GM já havia atualizado o motor 1.8 equipa o Chevrolet Spin e colocado um novo propulsor 2.8 turbo diesel na picape S10 e no utilitário esportivo Trailblazer.

A Stellantis deverá deixar de oferecer cinco motores no Brasil, incluindo os motores 1.0 Fire EVO, 1.4 Fire, 1.6 EC5, 1.6 THP e 2.0 Turbodiesel. A mudança atingirá motores e modelos da Fiat, a principal marca do grupo. Mobi e o Fiorino deverão ter novos propulsores. O hatch deverá receber o 1.0 Firefly que foi atualizado. O Fiorino e o irmão Peugeot Partner Rapid poderão ser equipados com o 1.3 Firefly. O motor 2.0 turbo diesel da picape Fiat Toro e dos utilitários esportivos Jeep Compass e Commander deverão ser substituídos.

A Citroën, Hyundai, Nissan, Renault e a Volkswagen também trabalham na atualizarão das suas linhas de motores para atender às normas do Proconve L8.

Proconve L8 e mudanças

Toyota SW4 2025 já atende as novas normas do Proconve L8 Toyota / Divulgação

O Proconve L8 continua a série de regulamentações que visam a diminuição das emissões de poluentes provenientes de veículos automotores leves. Criado em 1986, o programa é fundamental para melhorar a qualidade do ar nas cidades brasileiras. Cada nova fase do programa estabelece limites mais rígidos para a emissão de gases poluentes.

1. Redução de emissões de gases poluentes

As emissões de óxidos de nitrogênio (NOx), material particulado (PM), monóxido de carbono (CO) e gases orgânicos não metanos (NMOG) serão reduzidas significativamente. A redução é fundamental para melhorar a qualidade do ar, em especial nas grandes cidades.

2. Tecnologias avançadas

As montadoras terão que investir em tecnologias mais avançadas, o que inclui sistemas de injeção, catalizadores e até tanques de combustíveis.

3. Fases futuras do L8

O Proconve L8 será implementado em três fases distintas. A primeira fase começou em janeiro de 2025, com as reduções iniciais de emissões. Em 2027, será a vez da segunda fase com limites ainda mais restritivos. A terceira fase, prevista para 2029, exigirá que as montadoras alcancem padrões de emissão extremamente baixos, comparáveis aos adotados em países europeus.

Ambiente, desafios e tecnologias

Motores dos Honda City 2025 hatch e sedã já atendem o Proconve L8. Honda / Divulgação

A implementação do Proconve L8 beneficiará a saúde pública e o meio ambiente. A redução das emissões de gases poluentes melhorará a qualidade do ar, em especial nas áreas urbanas com alta densidade. A redução da poluição atmosférica é apontada por especialistas como importante para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e ajudar a reduzir o aquecimento global.

Oportunidades

As novas normas do Proconve L8 são desafios técnico e financeiro para as montadoras. A adaptação às exigências exige investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. As mudanças também apresentam oportunidades. A adoção de tecnologias mais limpas e eficientes pode aumentar a competitividade das empresas no mercado global em crescente demanda por veículos sustentáveis.

Emissão reduzida

Para atender aos novos padrões, as montadoras precisarão investir em tecnologias como sistemas de pós-tratamento de gases de escape, injeção direta de combustível e eletrificação parcial ou total dos veículos. Os sistemas de pós-tratamento, por exemplo, incluem catalisadores de redução seletiva e filtros de partículas, que são eficazes na redução de NOx e PM, respectivamente.

Híbridos e elétricos

Fiat avança com as versões híbridas leves do Pulse e Fastback. Fiat / Divulgação

A eletrificação da frota é uma tendência inevitável. Os veículos híbridos e elétricos têm emissões significativamente menores em comparação com os veículos tradicionais a combustão interna. O Proconve L8 incentivará a adoção desses veículos, promovendo um mercado mais sustentável e alinhado com as metas globais de redução de carbono.

Perspectivas

Em longo prazo, o Proconve L8 impulsionará a inovação e a adoção de tecnologias limpas na indústria automotiva brasileira. As montadoras que investirem em pesquisa e desenvolvimento estarão melhor posicionadas para atender às demandas futuras, tanto do ponto de vista regulatório quanto do consumidor. O compromisso com a sustentabilidade beneficiará o meio ambiente.

O Proconve L8 é considerado um marco importante na luta contra a poluição do ar no Brasil. As normas mais rigorosas de emissões de veículos, a adoção de tecnologias avançadas e a eletrificação da frota são definidos como passos essenciais para um futuro mais sustentável.