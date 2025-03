O que é um eclipse lunar total

Um eclipse lunar total acontece quando o Sol, a Terra e a Lua estão perfeitamente alinhados. Isso faz com que o planeta projete sua sombra sobre o satélite.

Durante esse período, a luz do Sol que atravessa a atmosfera terrestre sofre um fenômeno conhecido como Dispersão de Rayleigh — o mesmo que dá cor ao pôr do sol.

Como as ondas de luz azul são mais facilmente dispersadas, apenas as avermelhadas atingem a Lua. Isso resulta no tom vermelho, característico da "Lua de Sangue".