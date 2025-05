Dublagem com IA? Com "normalização" da tecnologia, dubladores buscam regulamentação para garantir direitos

"O Silêncio de Marcos Tremmer", disponível no Amazon Prime Video, gerou polêmica com dublagem criada por IA. Amazon Prime Video / Divulgação

Cada vez mais recorrente, o uso da inteligência artificial (IA) para traduzir produções audiovisuais vem desafiando os dubladores a encontrar soluções para garantir a sobrevivência da profissão — e seus direitos autorais.

Em 2024, a plataforma de streaming Globoplay empregou IA no documentário Rio-Paris: A Tragédia do Voo 447 (2024). A série, que tem direção de Rafael Norton, emite um comunicado sobre o uso dessa tecnologia antes de cada episódio.

Na ocasião, a Globo declarou, em nota, que "sempre esteve na vanguarda da inovação tecnológica e não tem sido diferente com a adoção da inteligência artificial (...), sempre de forma ética, com transparência, buscando a qualidade e respeitando a questão dos direitos".

Recentemente, o Prime Video, da Amazon, utilizou dublagem feita por IA no filme O Silêncio de Marcos Tremmer (2024), coprodução entre Espanha e Uruguai que recebeu críticas pelo resultado pouco natural. O longa-metragem segue no catálogo da plataforma, mas a opção da voz gerada por máquina não está mais disponível.

Depois, o Prime Video anunciou que lançará um programa para gerar dublagens automáticas de seus conteúdos por IA — por enquanto, apenas em traduções para inglês e espanhol e de filmes que não têm dublagem feita por humanos.

Procurada pela reportagem, a assessoria do Prime Video afirmou que a empresa "não vai conseguir participar da pauta no momento".

Polêmica no Oscar

O professor Roberto Tietzmann, da Escola de Comunicação, Artes e Design da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), observa que grandes canais do YouTube já utilizam IA na dublagem para chegar a usuários de diferentes países.

Outro exemplo é a recente polêmica com o uso da tecnologia para aprimorar o sotaque húngaro dos atores do filme O Brutalista (2024). Houve repercussão no meio cinematográfico, críticas e até mudança nas regras do Oscar. Mesmo assim, Adrien Brody, protagonista da obra, que teve sua performance aprimorada com IA, venceu a estatueta de melhor ator.

Equilíbrio entre homem e máquina

Foi quase uma validação, um "pode passar" para a ferramenta, segundo Tietzmann:

— Estamos em uma fase de normalização. Por outro lado, tem todas essas questões do trabalho dos dubladores, que está em risco neste momento. São necessárias regulamentação e medidas sindicais para que eles possam seguir com o seu espaço na dublagem. E o público em geral, entre ler uma legenda e ouvir dublado, mesmo com o áudio meio robótico, talvez prefira ouvir dublado.

O professor salienta que, por ser uma tecnologia muita nova, há poucos exemplos mundiais de regulamentação que possam servir como base para o Brasil. Segundo ele, a transformação se assemelha à provocada pelo Google Tradutor: a ferramenta tomou o lugar de algumas pessoas que poderiam fazer o trabalho, mas tradutores seguem existindo. Seria, então, uma questão de encontrar o equilíbrio entre o homem e a máquina.

Tripé de proteção para os dubladores

Por conta dessas ameaças à classe, os dubladores correm contra o tempo para defender a aprovação do projeto de lei 2.338/2023, que poderia, segundo eles, mudar o cenário de insegurança.

O texto foi aprovado pelo Senado em dezembro do ano passado, mas ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados e pela Presidência para ser sancionado.

Para Angela Couto, uma das porta-vozes da iniciativa Dublagem Viva, o PL oferece um tripé de proteção para os dubladores, com regulação, compensação e rotulação.

A IA hoje ainda é muito precária, a qualidade é muito ruim (na dublagem). Não prevemos que seja utilizada logo, mas estamos pensando em uma legislação e regras para o futuro ANGELA COUTO Uma das porta-vozes da iniciativa Dublagem Viva

Regulação significa detalhar, no momento do contrato, para quais fins a voz do dublador será usada. Compensação é o pagamentos dos direitos autorais caso a voz do profissional seja utilizada para alimentar uma IA. E rotulação é sinalizar que determinada obra utiliza IA, incluindo uma ficha técnica detalhada.

— Essa ficha técnica tem que dizer de quem são as vozes utilizadas pela IA e se ela é uma réplica ou sintética. A réplica é a própria voz do dublador, reproduzida. Ou seja, a minha voz transformada para dizer outras coisas. Já a voz sintética é construída a partir de dados biométricos do dublador, falando em português, com a voz do ator original sendo uma "máscara". É um esqueleto falando em português e a máscara cobrindo para parecer que é o próprio ator original. É a junção de duas vozes criando uma terceira — explica Angela.

Propriedade intelectual

Essa transparência, defende ela, é o que os dubladores precisam de maneira mais urgente para proteger suas propriedades intelectuais. De acordo com a dubladora, esse tipo de rotulação já é empregada nos trabalhos realizados com IA na China. Não impede que sejam realizados, mas detalha como o processo é feito, dando os devidos créditos.