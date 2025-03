Veja como será o eclipse lunar de março na sua cidade

Eclipse lunar total será visível em todo o Brasil. Gaston De Cardenas / AFP

O primeiro eclipse lunar total de 2025 poderá ser observado no céu na madrugada desta sexta-feira (14). Será o único visível no Brasil neste ano.

Conhecido como "Lua de Sangue", o fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz direta e deixando o satélite com um tom avermelhado.

A visibilidade do evento dependerá das condições climáticas, mas, em tese, poderá ser visto a olho nu de qualquer parte do país. O horário do eclipse varia conforme a localidade, com o ponto máximo previsto para ocorrer por volta das 3h58min (horário de Brasília).

Qual o melhor horário para ver o eclipse lunar na sua cidade

A visibilidade do eclipse varia conforme a localidade. Em Porto Alegre, por exemplo, o fenômeno poderá ser visto em sua totalidade às 3h58min. É o caso da maioria das outras capitais, com exceção das que possuem um fuso horário diferente.

A duração do evento, no entanto, pode variar. Para conferir a sua cidade, é possível consultar a ferramenta do Time and Date.

Visibilidade do eclipse nas 27 capitais do Brasil

Rio Branco (AC): visibilidade total do eclipse, início às 22h57min, com ápice às 1h58min e duração de 6h2min (horário do Acre)

visibilidade total do eclipse, início às 22h57min, com ápice às 1h58min e duração de 6h2min (horário do Acre) Maceió (AL): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h35min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h35min Macapá (AP): visibilidade total do eclipse, início às 23h57min, com ápice às 2h58min e duração de 6h2min (horário da Amazônia)

visibilidade total do eclipse, início às 23h57min, com ápice às 2h58min e duração de 6h2min (horário da Amazônia) Manaus (AM): visibilidade total do eclipse, início às 23h57min, com ápice às 2h58min e duração de 6h2min (horário da Amazônia)

visibilidade total do eclipse, início às 23h57min, com ápice às 2h58min e duração de 6h2min (horário da Amazônia) Salvador (BA): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h46min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h46min Fortaleza (CE): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h48min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h48min Brasília (DF): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h24min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h24min Vitória (ES): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h52min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h52min Goiânia (GO): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h30min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h30min São Luís (MA): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h12min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h12min Cuiabá (MT): visibilidade total do eclipse, início às 23h57min, com ápice às 2h58min e duração de 5h58min (horário da Amazônia)

visibilidade total do eclipse, início às 23h57min, com ápice às 2h58min e duração de 5h58min (horário da Amazônia) Campo Grande (MS): visibilidade total do eclipse, início às 23h57min, com ápice às 2h58min e duração de 5h51min (horário da Amazônia)

visibilidade total do eclipse, início às 23h57min, com ápice às 2h58min e duração de 5h51min (horário da Amazônia) Belo Horizonte (MG): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h07min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h07min Belém (PA): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h29min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h29min João Pessoa (PB): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h35min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h35min Curitiba (PR): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h28min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h28min Recife (PE): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h32min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h32min Teresina (PI): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 05h5min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 05h5min Rio de Janeiro (RJ): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h4min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h4min Natal (RN): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h34min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h34min Porto Alegre (RS): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h36min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h36min Porto Velho (RO): visibilidade total do eclipse, início às 23h57min, com ápice às 2h58min e duração de 6h2min (horário da Amazônia)

visibilidade total do eclipse, início às 23h57min, com ápice às 2h58min e duração de 6h2min (horário da Amazônia) Boa Vista (RR): visibilidade total do eclipse, início às 23h57min, com ápice às 2h58min e duração de 6h2min (horário da Amazônia)

visibilidade total do eclipse, início às 23h57min, com ápice às 2h58min e duração de 6h2min (horário da Amazônia) Florianópolis (SC): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h25min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h25min São Paulo (SP): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h18min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h18min Aracaju (SE): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h41min

visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 4h41min Palmas (TO): visibilidade total do eclipse, início às 0h57min, com ápice às 3h58min e duração de 5h27min

Horários do eclipse lunar total

O eclipse terá sete fases, desde o escurecimento gradual da Lua até o retorno ao brilho original. Confira o cronograma completo no horário de Brasília.

0h57min: início do eclipse penumbral

início do eclipse penumbral 2h9min: início do eclipse parcial

início do eclipse parcial 3h26min: início da totalidade (Lua avermelhada)

início da totalidade (Lua avermelhada) 3h58min: momento máximo do eclipse

momento máximo do eclipse 4h31min: fim da totalidade

fim da totalidade 5h47min: fim do eclipse parcial

fim do eclipse parcial 7h: fim do eclipse penumbral

Será possível acompanhar a olho nu, ou seja, sem a necessidade de equipamentos especiais. No entanto, telescópios e binóculos podem ajudar a visualizar detalhes da superfície lunar.

Como observar o eclipse da melhor forma?

Para uma experiência completa, o ideal é escolher um local com pouca iluminação artificial e boa visibilidade do céu. O fenômeno ocorre no quadrante oeste, então é importante ter um horizonte livre nessa direção.

Caso o céu esteja encoberto, também será possível acompanhar o eclipse por transmissões ao vivo, como a do Observatório Nacional no YouTube.

Por que a Lua fica vermelha durante o eclipse?

O tom avermelhado da "Lua de Sangue" ocorre devido à Dispersão de Rayleigh, o mesmo efeito que dá cor ao pôr do sol.

Durante o eclipse, a luz azul do Sol é dispersada pela atmosfera terrestre, enquanto os tons avermelhados atravessam e iluminam a Lua.

Existem três tipos principais de eclipses lunares:

Total: a Lua é completamente encoberta pela sombra da Terra, adquirindo a tonalidade avermelhada

a Lua é completamente encoberta pela sombra da Terra, adquirindo a tonalidade avermelhada Parcial: apenas parte da Lua entra na sombra da Terra

apenas parte da Lua entra na sombra da Terra Penumbral: a Lua passa pela penumbra da Terra, ficando levemente escurecida