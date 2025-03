O fenômeno será visível em toda a América Latina, além de partes da América do Norte, Europa Ocidental e África Ocidental.

O primeiro eclipse lunar total de 2025, que ocorre na madrugada de sexta-feira (14), será o único com possibilidade de ser visto no Brasil .

O fenômeno será visível a olho nu em toda a América Latina, além de partes da América do Norte, Europa Ocidental e África Ocidental. Por aqui, a fase total do eclipse começará por volta das 3h26min (horário de Brasília) e durará aproximadamente uma hora e cinco minutos. O Observatório Nacional vai transmitir o evento ao vivo pelo YouTube .

Se as condições climáticas forem favoráveis, o fenômeno poderá ser visto de qualquer ponto do Brasil.

Horários do eclipse lunar total

Conforme a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), o eclipse seguirá a seguinte programação no horário de Brasília:

O auge do fenômeno ocorrerá por volta das 3h59min. Neste horário, a Lua estará completamente mergulhada na sombra da Terra, adquirindo um tom vermelho intenso.

O que é um eclipse lunar total?

Um eclipse lunar total acontece quando o Sol, a Terra e a Lua estão perfeitamente alinhados . Isso faz com que o planeta projete sua sombra sobre o satélite.

Durante esse período, a luz do Sol que atravessa a atmosfera terrestre sofre um fenômeno conhecido como Dispersão de Rayleigh — o mesmo que dá cor ao pôr do sol.

Como as ondas de luz azul são mais facilmente dispersadas, apenas as avermelhadas atingem a Lua. Isso resulta no tom vermelho, característico da "Lua de Sangue".