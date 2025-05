OpenAI desiste de ser uma empresa com fins lucrativos

Mudança ainda requer a aprovação dos governos dos Estados da Califórnia e de Delaware. Timon / stock.adobe.com

O diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, disse nesta segunda-feira (5) que a empresa criadora do ChatGPT continuará funcionando como uma organização sem fins lucrativos, abandonando um plano para torná-la uma sociedade lucrativa de forma integral.

A discussão sobre o status legal da OpenAI havia se tornado um ponto de discórdia para a empresa pioneira em inteligência artificial (IA), já que seus maiores investidores exigiam a mudança para garantir rentabilidade.

No entanto, críticos alertavam sobre os perigos de buscar grandes lucros com uma tecnologia tão poderosa sem a supervisão de um conselho de administração que atuasse no interesse da sociedade e não para obter ganhos para os acionistas.

"Tomamos a decisão de que a organização sem fins lucrativos permaneça no controle após ouvir líderes civis e conversar com os escritórios dos procuradores-gerais da Califórnia e Delaware", explicou Altman em um e-mail aos funcionários publicado no site da empresa.

A OpenAI foi fundada como uma organização sem fins lucrativos em 2015 e, em seu interior, foi criada uma entidade lucrativa "limitada" que permitia um nível restrito de geração de receitas.

Aberta a obter lucros

Segundo um plano de reforma revelado no ano passado, a OpenAI teria se transformado em uma "corporação de benefício público com fins lucrativos", uma figura conhecida sob a legislação americana com a sigla de PBC. O objetivo era deixar os investidores mais confortáveis em injetar bilhões de dólares.

A iniciativa, porém, foi alvo de duras críticas por parte de ativistas a favor da segurança da IA, assim como de seu cofundador Elon Musk, que processou a empresa da qual saiu em 2018, alegando que o plano contrariava sua filosofia fundacional.

No novo plano, o ramo da OpenAI dedicado a gerar receitas, até o momento limitado, estará agora totalmente aberto a obter lucros, mas continuará sob a responsabilidade do conselho de administração sem fins lucrativos.

Essa mudança ainda requer a aprovação dos governos dos Estados da Califórnia e de Delaware, onde a empresa está, respectivamente, sediada e registrada.

A OpenAI se tornou uma das "startups" mais bem-sucedidas da história do Vale do Silício. Ganhou destaque em 2022 ao lançar o ChatGPT, seu popular robô conversacional de IA generativa.

Sua estrutura corporativa desmoronou no final de 2023, quando o conselho administrativo demitiu Altman de forma inesperada, até que os funcionários protestaram e Altman foi reintegrado.