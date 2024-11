Pulse e Fastback híbridos leves: Fiat avança na eletromobilidade  

O Pulse e Fastack híbridos leves são os primeiros Fiat que combinam o motor T200 Hybrid com unidade elétrica e bateria. O sistema elétrico auxilia o propulsor flex na partida e baixas velocidades, o que reduz o consumo e as emissões. O Pulse Audace Hybrid tem preço de R$ 125.990 e o Pulse Impetus Hybrid R$ 140.990. O Fastback Audace Hybrid custa R$ 151.990 e o Impetus Hybrid R$ 161.990. O aumento foi de R$ 2.000 em relação as versões anteriores com motor térmico.



O Pulse foi o primeiro utilitário esportivo lançado pela Fiat no país e soma mais de 150 mil unidades produzidas. O Fastback chegou um ano depois e tem mais de 100 mil unidades fabricadas no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG).



Os dois utilitários esportivos utilizam a plataforma Fiat Hybrid com a tecnologia Byo-Hybrid desenvolvida pela Stellantis com a proposta de oferecer mobilidade limpa, segura e acessível no Brasil e na América do Sul.