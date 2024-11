Caminhões elétricos, a biodiesel, biometano e gás, conectados e autônomos brilham na Fenatran

A mobilidade sustentável, o avanço da energia limpa e dos veículos semiautônomos mostraram o presente e projetaram o futuro na Fenatran 2024. São caminhões elétricos, a biodiesel, biometano e gás, conectados e com avançadas tecnologias de apoio à condução e a segurança. O 24º Salão Internacional do Transporte de Carga, a Fenatran, é o principal evento do setor de transportes na América Latina e um dos principais do mundo movimentou o São Paulo Expo nesta semana.