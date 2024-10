Volkswagen ID.4 elétrico: bom comportamento, generoso espaço e avançada tecnologia

Bom comportamento, generoso espaço e avançada tecnologia, o ID.4 convence por suas qualidades. Visual ousado, conforto e conectividade adequados, rodamos 500 quilômetros com o utilitário esportivo Volkswagen. Com motor 100% elétrico de 204 cv, a autonomia a norma SAE J1634 é de 377 quilômetros, mas que no uso diário é maior. Em versão única, o Volkswagen ID.4 é disponível por assinatura com prestação mensal a partir de R$ 6.990 para contrato de 24 meses e franquia de mil e quinhentos quilômetros.