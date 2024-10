A Skark, a primeira picape média híbrida plug-in do país, promete agitar o mercado. Com um motor a gasolina e dois elétricos, a potência combinada é de 437 cv e a autonomia de 840 quilômetros. A proposta da picape chinesa é acelerar a transição eletrificada urbana e com o agronegócio como parceiro. Em versão única, a BYD Shark tem preço sugerido de R$ 379.800.