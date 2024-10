Creta 2025 traz atualização visual, no conforto, conectividade e conjunto propulsor

O Creta mudou. Renovado, com atualização visual, no conforto, conectividade e conjunto propulsor, o novo utilitário esportivo Hyundai avançou também na competitividade. Maior, o Creta 2025 evoluiu no interior, com mais espaço, sofisticado e recursos eletrônicos. Com cinco configurações, o Hyundai Creta 2025 tem preços de lançamento sugeridos a partir de R$ 141,890, na versão de entrada Comfort 1.0 TGDi AT6, a R$ 189.990, na topo de linha Ultimate 1.6 TGDi 7DCT.



A frente, a traseira e as rodas de liga leve foram redesenhadas. O conjunto óptico dianteiro em LED, os vincos laterais e as lanternas traseiras, também em LED valorizaram o visual. No interior, as duas telas integradas de 10,15 polegadas chamam a atenção na versão topo de linha. O porta-malas leva 422 litros.