Novo Audi A5, maior, mais potente e com avançada tecnologia, chega em pré-venda ao Brasil

O novo A5 chega ao Brasil em pré-venda. Maior, mais potente e com avançada tecnologia, a terceira geração do sedã médio de luxo substitui o A4. Renovado e com o recente conceito de design da marca alemã, em versão única, na pré-venda o Audi A5 Sedan 2.0 TFSI Performance S Edition quattro tem preço especial de R$ 379.990.

Montado sobre a plataforma premium a combustão (PPC), design, desempenho, equipamentos e dinâmica de condução auxiliada pela tração quattro e o preço competitivo são destacados pelo principal executivo de vendas da Audi do Brasil, Renato Celiberti.

- O A5 abre uma nova fase da marca no segmento de sedãs médios premium, e queremos não apenas participar, mas sermos protagonista dessa importante categoria do mercado - , destaca.

Propulsão e visual fortes

Motor 2.0 turbo de 272 cv, câmbio automático de sete velocidades e tração quattro.

A nova geração do A5 cresceu em relação à anterior. Com 4,829 metros de comprimento ( mais 72 milímetros), 1,410 m altura ( mais 24 mm), 2,099 m de largura com retrovisores ( mais 70 mm), a distância entre eixos é de 2,892 m (mais 70 mm). O porta-malas leva 445 litros e o tanque de combustível tem capacidade de 56 litros.

O conjunto propulsor do novo Audi A5 combina o motor de quatro cilindros 2.0 turbo FSI de 272 cv de potência e força (torque) de 40,8 kgfm com a transmissão S tronic de sete velocidades e a tração quattro. O sedã acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos e chega à velocidade máxima de 210 km/h (limitada eletronicamente).

O visual do novo A5 traz a nova estética minimalista da Audi, introduzida no país com o Audi Q6 e-tron, marcada por linhas mais fluídas e orgânicas, vincos suaves e superfícies mais amplas e limpas. As proporções externas e internas cresceram com maior comprimento, largura e distância entre eixos. A carroceria mais larga reforça o seu visual esportivo.

Faróis, grade, para-choque e capô valorizam a esportividade.

Os faróis redesenhados estão mais finos com recortes suaves na parte externa em direção à caixa de rodas e aos para-lamas. A grade recebeu alterações sutis em suas proporções. Ficou mais larga e estreita, com o centro em padrão favo de mel tridimensional.

Vincos marcam o capô e acompanham as veículo em direção à traseira. As lanternas integradas por uma faixa abaixo do spoiler e as saídas retangulares do escapamento marcam a traseira. A tampa do porta-malas abre em conjunto com o vidro.

Lanternas ligadas por faixa em LED, spoiler e escapamento com saídas retangulares.

As rodas Audi Sport de 20 polegadas tem detalhes polidos e em cinza acetinado fosco e os pneus são de perfil baixo 245/35 R20.

O A5 traz a suspensão esportiva S e o kit S line exterior, que agrega Audi Rings, frisos decorativos dos vidros e componentes de montagem em preto brilhante, também presente nas maçanetas externas e capas dos retrovisores externos aquecíveis, rebatíveis e com projeção de logotipo. As ponteiras de escapamento são cromadas escuras.

Conforto e conectividade

Interior de luxo preto combina materiais nobres como couro.

Acesso por aproximação e partida por botão, o interior funcional facilita a visualização dos displays digitais e comandos e aumenta a percepção do espaço e conforto. O revestimento premium combina materiais nobres e texturas agradáveis como o couro e o couro sintético com costuras contrastantes e detalhes em alumínio escovado fosco. A iluminação ambiente conta com 30 cores.

O display panorâmico e curvo possui tecnologia OLED com o novo conceito operacional da marca. O Audi virtual cockpit é formado pela tela de 11,9 polegadas do quadro digital de instrumentos e o display touch MMI de 14,5 polegadas do multimidia.

O Audi Phone box light tem carregamento sem fio, o Audi Smartphone Interface, conexão sem fio, o Audi Sound System 10 alto-falantes e o rádio MMI plus com sistema de navegação integrado.

As soleiras das portas dianteiras tem detalhes em alumínio iluminadas enquanto as superfícies de destaque e botões de controle são em preto brilhante. O volante esportivo multifuncional traz as aletas para a troca sequencial de marchas.

Os bancos combinam couro e couro sintético, os dianteiros esportivos têm ajustes elétricos. O ar-condicionado automático digital é de três zonas e o teto solar panorâmico com transparência selecionável. A tampa do porta-malas de acionamento elétrico.

Avançada tecnologia

Recursos eletrônicos apoiam a condução e a segurança.

Airbags frontais, laterais dianteiros com sistema para a cabeça, controle eletrônico de velocidade adaptativo, alerta de saída da faixa, assistentes de desvio, de conversão na frente, de estacionamento plus, de frenagem de emergência e de tráfego transversal dianteiro, detector de atenção e sonolência do motorista auxiliam à condução e à segurança.

Os faróis de rodagem diurna com controle automático das luzes e função Coming Home e Leaving Home automática, sistema de estacionamento Plus com indicação de distância, faróis full-LED plus com assistente de luz alta e lanternas traseiras LED Pro com indicador dinâmico nas setas também estão entre os recursos eletrônicos de apoio à condução segura.