Citroën Basalt, o utilitário esportivo mais acessível do país valoriza espaço interno e no porta-malas

Robusto, versátil e amplos espaços interno e no porta-malas, Basalt é o utilitário esportivo mais acessível no país. Configurações com motores aspirado e turbo, preço do versátil Citroën é o menor entre concorrentes. O utilitário esportivo cupê compacto surpreende pelo espaço que remete a concorrentes maiores. O Citroën Basalt tem preços sugeridos de lançamento de R$ 89.990, na opção Feel, versão de entrada, a R$107.390, na First Edition, exclusiva série especial.