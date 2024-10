O Audi Q8 chega com visual e interior atualizados e avançada tecnologia. O utilitário esportivo valoriza a sofisticação e a esportividade. O modelo topo de linha da marca alemão poderá será equipado com os faróis full LED HD Matrix com iluminação laser e assinaturas de luzes diurna distintas. O Audi Q7 tem preço a partir de R$ 691.990 e o Q8 de R$ 774.990.