Jeep comemora década com Série especial Renegade 10 Anos. Jeep / Divulgação

A Jeep comemora uma década de produção no Brasil com a série especial Renegade 10 Anos. Ao apresentar a edição comemorativa, a montadora prometeu uma nova geração do utilitário esportivo que foi o primeiro modelo da marca produzido em Goiana (PE). Com a produção limitada a 1.010 unidades numeradas e detalhes exclusivos, o Jeep Renegade 10 Anos tem preço sugerido de R$ 185.990.

- A Jeep é mais do que uma marca de carros: é sinônimo de aventura, liberdade, paixão e autenticidade – destacou o vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul, Hugo Domingues na apresentação da série especial.

O executivo lembrou a mudança no mercado nacional com os utilitários esportivos que conquistaram as ruas e trilhas do país, como também o coração dos brasileiros. “Seguimos olhando para o futuro, com boas novidades para os próximos anos, começando com uma Série Especial que celebra esse momento”.

Aventura e liberdade

Logotipo alusivo aos 10 anos de produção, numeração sequencial, novas rodas de 17” escurecidas, adesivo de capô e na coluna C e bordados no banco e soleiras personalizam a série especial.

Costuras especiais e logotipo bordado no encosto dos bancos.

Desenvolvido a partir da versão topo de linha Willys, o Renegade 10 Anos conta acesso por aproximação, partida por botão, quadro digital de instrumentos de sete polegadas colorido e configurável, multimídia de 8,4 polegadas com espelhamento sem fio, bancos de couro, ar-condicionado automático digital de duas zonas e teto solar panorâmico.

Propulsão e tecnologia

Recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança.

Com seis airbags, conta com recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança como controle eletrônico de velocidade adaptativo e assistentes de frenagem automática de emergência e de permanência em faixa.

O conjunto propulsor combina o motor T270 1.3 turbo flex de 176 cv de potencia e força (torque) de 27,5 kgfm (com gasolina ou etanol) com o câmbio automático de seis velocidades e tração 4x4.

Tração nas quatro rodas para encarar qualquer terreno.

Cinza Sting, branco Polar, preto Carbon, cinza Granite e azul Jazz são as cores disponíveis da serie especial.

Os compradores da edição comemorativa receberão um kit especial desenvolvido em parceria com a marca Galápagos e que inclui uma mochila e uma camiseta exclusivas.

Família Jeep

Gama da família Jeep disponível no mercado brasileiro.

A produção do complexo de Goiana, então Jeep, começou em 2015 com o utilitário esportivo compacto Renegade, seguido pelo modelo médio Compass, e pelo Commander, o primeiro carro a ser projetado pela Jeep fora dos Estados Unidos.

Nos últimos dez anos, a Jeep vendeu mais de um milhão de SUVs, sendo que um em cada são da sua marca. Apenas o Renegade acumula mais de 530 mil unidades vendidas, sendo o modelo mais vendido do seu segmento no país. Lançado em 2016, o Compass emplacou mais de 475 mil unidades no Brasil, sendo também o C-SUV mais vendido do país na última década. Já o Commander, lançado em 2021, teve mais de 63 mil emplacamentos sendo o D-SUV mais vendido do país entre 2021 e 2025.

Viagem a convite da Jeep