Juventude contrata o técnico Cláudio Tencati

Profissional estava no Atlético-GO disputando a Série B do Brasileiro. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude já tem um novo comandante na casamata do Alfredo Jaconi para o restante de disputa do Brasileirão 2025. Nesta terça-feira (13) a direção alviverde definiu os últimos detalhes para contratar o técnico Claúdio Tencati, de 52 anos.

A informação divulgada inicialmente pela Esporte Serra foi confirmada pelo Pioneiro. A negociação está em fase final porque para tirá-lo do Atlético-GO, o Juventude terá que pagar uma multa rescisória, uma vez que Tencati tinha contrato com o Dragão até o fim de 2025.

O profissional estava disputando a Série B do Brasileiro e chega a Caxias do Sul acompanhado de seu auxiliar Aléssio Antunes, com a missão de livrar o clube do rebaixamento nas 30 rodadas restantes da competição.

A estreia do novo técnico alviverde acontece diante do torcedor. No domingo (18), a partir das 16h, o Verdão recebe o Fluminense, de Renato Portaluppi, no Jaconi.

Tencati assume a equipe na 18ª posição da tabela, com sete pontos. o Verdão não vence há cinco jogos, com quatro derrotas e um empate.

O treinador deixa o Atlético-GO na 12ª colocação da Série B, com 10 pontos em sete jogos.

Histórico recente

Entre 2021 e 2024, o treinador esteve no Criciúma e comandou o Tigre no acesso ao Brasileirão do ano passado, mas deixou o clube após o rebaixamento.

Tencati se destaca por fazer trabalhos longevos nas equipes, tanto que, além do Criciúma esteve por um longo período no Londrina, entre 2011 e 2017, sendo o técnico que mais permaneceu em um clube no Brasil neste período.