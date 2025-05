Conheça os carros mais vendidos no Brasil em abril de 2025

Volkswagen Polo passa Strada na liderança dos mais vendidos. GILBERTO LEAL

O mercado automotivo continuou em alta em abril. O mês acompanhou o bom movimento de março e teve o melhor resultado para abril desde 2014 com o avanço de 8,3% na comparação com o período anterior. Com sempre nos últimos anos, a Fiat liderou as vendas. O Volkswagen Polo passou a picape Strada que manteve a liderança no ano.

O comportamento do mercado acompanhou o desempenho dos primeiros meses do ano. No mês passado foram emplacadas 410.752 unidades com o avanço de 8,3% na comparação com marco e de 0,05% em relação a abril de 2024.

- Em abril sobre março, exceto caminhões e implementos rodoviários, todos os segmentos automotivos apresentaram números positivos - avalia o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior.

Na comparação com abril do ano passado, que teve dois dias úteis, o executivo explica que o desempenho de automóveis e comerciais leves sofreu retração e o crescimento de motocicletas foi mais moderado.

- A oscilação de dias úteis impacta no resultado dos emplacamentos, mas notamos que, no geral, a evolução está dentro das estimativas da Fenabrave, que projeta um crescimento global próximo de 7% para 2025 – pondera o executivo.

Marcas e modelos

Toyota Corolla Cross repete o ótimo desempenho em sexto no ranking geral e segundo do seu segmento.

A Fiat manteve a liderança, com 42.910 emplacamentos e 21,77% de participação no mercado. A montadora de Betim, em Minas Gerais, ficou mais de 10 mil carros e 5,32 pontos percentuais à frente do segundo colocado.

A Volkswagen continuou na segunda posição com 32.306 registros e participação de 16,39%. A diferença sobre o terceiro colocado cresceu e ficou próxima de 12 mil unidades e 6,18 pontos percentuais.

A General Motors foi a terceira com 20.523 registros e 10,41% de participação.

A Hyundai passou a Toyota na quarta posição por menos de 300 unidades. A sul-coreana teve 16.327 registros e 8,43% do mercado. A japonesa fechou o ranking das "cinco mais" com 16.327 registros e 8,28% de participação.

A Renault foi sexta e a Jeep sétima. A BYD continua avançando e, em abril, passou a Honda no oitavo lugar por pouco mais de 250 unidades. A chinesa teve 8.485 emplacamentos e a japonesa 8.298. A Nissan fechouy as “dez mais”.

As dez mais

Fiat mantém a liderança dos últimos anos com três carros entre os dez mais vendidos em abril.

Marca, volume e participação

1. Fiat: 42.910 – 21,71%

2. Volkswagen: 33.306 – 16,39%

3. General Motors: 20.523 – 10,41%

4. Hyundai: 16.615 – 8,43%

5. Toyota: 16.327 – 8,28%

6. Renault: 9.718 – 4,93%

7. Jeep: 9.298 – 4,72%

8. BYD: 8.485 – 4,31%

9. Honda: 8.298 – 4,21%

10. Nissan: 5.426 - 2,75%

Fonte: Fenabrave

Automóveis e comerciais

Família Dolphin lidera carros elétricos mais vendidos em abril.

O emplacamento de 208.661automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus aumentou 6,74% na comparação com março e caiu 5,48% em relação ao mesmo mês de 2024. Foram 197.076 automóveis e comerciais leves, mais 7.07% sobre o mês anterior e menos 5,27% sobre abril do ano passado.

Em abril foram emplacados 152.286 automóveis, mais 7,58% sobre março e menos 7,31% na comparação com o mesmo mês de 2024. Comerciais leves tiveram 44.790 registros, o que representa mais 5,37% (março) e 2,42% % (abril 2024).

Caminhões e ônibus tiveram 11.585 registros, mais 1,35% e menos 8,93% (abril 2024). Foram 9.038 veículos de carga, menos 1,77% e menos 14,23% (abril 2024) e 2.547 de transporte coletivo, mais 14,22% e mais 16,62% (março 2024).

Os carros eletrificados tiveram 19.609 registros em abril mais 45,16% sobre março e 30,05% na comparação com o mesmo mês de 2024. Foram 14.927 híbridos, salto de 161,5% sobre março, 4.682 elétricos, menos 23,3-% e 27.96%. O BYD Dolphin Mini liderou os carros elétricos com 2.175 registros.

Os preferidos

Volkswagen T-Cross puxa a venda dos utilitários esportivos e fica em quarto na classificação geral.

Os utilitários esportivos continuam em alta enquanto os sedãs seguem em queda. O perfil dos 20 carros mais vendidos em abril, oito foram utilitários esportivos, seis hatchs, três picapes e três sedãs.

O Corolla Cross repetiu os ótimos desempenhos de fevereiro e março, quando saltou da 29ª posição geral em janeiro para a sexta no mês seguinte. O Toyota continuou em alta com 6.232 na sexta posição geral e segunda do segmento.

O Volkswagen Polo passou a Fiat Strada como o carro mais vendido no país. Com 10.932 registros, o hatch ficou 566 unidades a frente da picape, segunda colocada enquanto o Fiat Argo (8.444) foi o terceiro, 330 emplacamentos a mais do que o Volkswagen T-Cross (8.114).

Carros mais vendidos em abril

A Fiat Strada é o carro mais vendido dos últimos anos.

Modelos unidades

1°) Volkswagen Polo 10.932

2°) Fiat Strada 10.076

3°) Fiat Argo 8.444

4°) Volkswagen T-Cross 8.114

5°) Hyundai HB20 6.923

6°) Toyota Corolla Cross 6.232

7°) Fiat Mobi 6.179

8°) Volkswagen Saveiro 5.458

9°) Chevrolet Onix 5.416

10°) Honda HR-V 5.259

11°) Hyundai Creta 4.905

12°) Fiat Fastback 4.976

13°) Jeep Compass 4.542

14°) Fiat Toro 4.502

15°) Chevrolet Tracker 4.297

16°) Chevrolet Onix Plus 4.274

17°) Hyundai HB20S 4.172

18°) Toyota Hilux 3.934

19°) Nissan Kicks Play 3.896

20°) Renault Kwid 3.654

21°) Volkswagen Nivus 3.615

22°) Jeep Renegade 3.380

23°) Toyota Corolla 3.207

24°) Fiat Pulse 3.142

25°) Ford Ranger 2.980

