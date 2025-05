Copom mantém mistério e "viés de parada", mas adverte sobre "inflexão" no emprego

A atual composição do Copom: Izabela Moreira Correa (Integridade Pública), Gabriel Galípolo (presidente), Gilneu Vivan (Regulação), Rodrigo Alves Teixeira (Administração), Diogo Guillen (Política Econômica), Ailton Aquino dos Santos (Fiscalização), Paulo Gomes (Sistema Financeiro), Paulo Picchetti (Assuntos Internacionais), Nilton David (Política Monetária). Raphael Ribeiro / Divulgação

A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) publicada nesta terça-feira (13) mantém mistério sobre movimentos futuros e ainda sustenta o "viés de parada" na alta de juro. Chamou atenção, no longo texto do Banco Central (BC), uma longa advertência sobre o nível de emprego.

É bom lembrar, ainda, que o texto foi baseado em uma discussão ocorrida antes da maior novidade desde a mais recente reunião do Copom: a trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China que, se não acaba com a incerteza, tem potencial de reduzi-la, como se viu na véspera.

Sobre a próxima reunião, o recado é "cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados". No trecho que a coluna usou em destaque, está o "viés de parada": deixar o juro lá no alto e esperar os efeitos que ainda não vieram. Nos manuais, a taxa elevada leva de seis a nove meses para fazer todos os efeitos.

O trecho que chamou atenção da coluna, quando empresários relatam dificuldades de contratação, foi sobre o mercado de trabalho. Segundo o Copom, é um dos fatores que têm "contribuído, ao longo dos últimos anos, para o dinamismo de atividade", tanto "do ponto de vista de renda, com ganhos reais acima da produtividade", quanto a taxa de desemprego em "níveis historicamente muito baixos".

Conforme a diretoria do BC, "a inflexão no mercado de trabalho também é parte do mecanismo de política monetária e deve se aprofundar ao longo do tempo, de modo compatível com um cenário de política monetária restritiva". Inflexão, como se sabe, é mudança de direção. Essa é uma variável relevante a considerar no debate sobre a redução de beneficiários de programas sociais.

Em outro trecho, o Copom dá o já quase costumeiro "puxão de orelhas" na política fiscal do governo Lula, também um pouco mais alentada do que a já usual:

"O Comitê segue utilizando a política fiscal como insumo em sua análise e, dada a política fiscal corrente e futura, adotará a condução de política monetária apropriada para a convergência da inflação à meta".

Traduzindo: sem redução nos gastos públicos, o juro pode, sim, continuar subindo. E o Copom fez questão de reiterar a mensagem:

"(...) O esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária (uma alusão ao risco de dominância fiscal) e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade".