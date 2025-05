Rampage Laramie ganha  força, potência e segurança com o motor 2.2 turbo diesel

Novo conjunto propulsor qualifica Rampage Laramie 2.2. GILBERTO LEAL

A Rampage Laramie ganha força, potência e segurança com os novos conjunto propulsor e recursos eletrônicos. O comportamento da picape Ram avança em todos os terrenos. Rodamos 500 quilômetros com a Ram Rampage Laramie 2.2 Turbo Diesel 2025 que tem preço sugerido a partir de R$ 283.990.

O visual forte, o conforto e o luxo interno combinados com o comportamento e a força do motor turbo diesel referenciam as qualidades da Rampage Laramie 2025. A picape intermediária Ram avançou no uso na cidade e na estrada.

Os aperfeiçoamentos internos com itens que eram opcionais e agora são de série melhoraram o conforto que já era bom. Também a dirigibilidade avançou com novos recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança.

Design e propulsão





O novo conjunto propulsor e os ajustes na transmissão fazem a diferença na Rampage Laramie 2.2 2025 em relação ao modelo anterior. O comportamento melhorou com o motor de quatro cilindros 2.2 turbo diesel de 200 cv de potência e força (torque) de 45,9 kgfm que atua combinado com o câmbio automático de nove velocidades e a tração integral 4x4.



Os cromados marcam o visual bonito, forte e típico norte-americano. As molduras da grade, vidros, capas dos retrovisores, maçanetas, logotipos, rodas e para-choque traseiro têm acabamentos cromados e prateados.

Grade cromada, faróis, luzes diurnas e sinalizadores em LED.

A grade dianteira, o grupo óptico em LED com os faróis de projetor duplo e as luzes diurnas (assinatura) destacam a frente. Os sinalizadores são dinâmicos e os faróis de neblina acompanham as curvas. As rodas diamantadas e em preto brilhante são de 18 polegadas com pneus 235/60 R18.

As lanternas traseiras verticais em LED com grafismos que remetem à bandeira dos Estados Unidos. Com listras vermelhas e a luz de ré formam o retângulo das estrelas. A assinatura Ram na tampa completa o conjunto.

Interior e segurança

Sofisticado interior revestido em couro, plástico e aço.

Acesso por aproximação e partida por botão, o interior valoriza o espaço, o luxo e sofisticação. O revestimento combina materiais macios ao toque como couro, aço e plástico e detalhes em preto brilhante.



Volante multifuncional, os bancos do condutor e do acompanhante têm ajustes elétricos. O quadro digital de instrumentos de 10,3 polegadas é personalizável. A multimídia com navegação integrada é interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio.

Instrumentos e multimídia digitais de 10,3 e 12,3 polegadas.

A tela de 12,3 polegadas sensível ao toque e comando por voz, mostra a imagem da câmera de ré. Também os comandos para configuração do ar-condicionado digital de duas zonas com saídas para o banco traseiro, funções e assistentes de condução. A recarga do celular é por indução. Das seis portas USB, três são do tipo C.

Sete airbags - frontal, lateral dianteiro, de cortina e de joelhos para motorista - freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, controles eletrônicos de velocidade adaptativo com Stop&Go, de estabilidade, monitoramento de pontos cegos, sistema de permanência na faixa, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma e detecção de pedestres e ciclistas estão entre os recursos de apoio à condução e à segurança.

A capota marítima é de série.

Respeito nas ruas e estradas

Porte robusto da Rampage impôe respeito no trânsito.

Como as irmãs maiores, o porte robusto da Rampage impôs respeito nas ruas e estradas. A maioria dos motoristas facilitaram as ultrapassagens e raros tentaram nos passar.

A posição elevada de dirigir, a ampla área envidraçada e a direção elétrica progressiva facilitaram a condução, mas a caçamba alta reduziu a visão traseira.

Recursos eletrônicos facilitam condução segura da picape Ram.

O comportamento da Rampage melhorou sensivelmente com o novo conjunto propulsor. O câmbio automático de nove velocidades distribuiu bem à tração integral 4x4 os 200 cv e a força (torque) de 45,9 kgfm do novo motor 2.2 turbo diesel. As trocas de marchas foram praticamente imperceptíveis.

Ao absorver as irregularidades do pavimento, a suspensão independente nas quatro todas bem calibrada garantiu o ótimo conforto interno. A estabilidade foi perfeita com rolagem mínima da carroceria mesmo em trechos sinuosos e velocidades mais elevadas. O nível de ruído também foi mínimo como a vibração externa para o interior.

Cromados destacam a frente, laterais e traseira da picape.

O consumo de combustível da Rampage Laramie 2.2 turbo diesel pelo Inmetro é de 10,6 km/l no trânsito urbano e 13,3 km/l no rodoviário. Durante nosso teste, as médias ficaram de 10,1 a 11,5 km/l na cidade. Na estrada, em velocidade constante, variaram de 15,1 km/l a 17,9 km/l, a 80 km/l, e de 11,9 km/l a 16,5 km/l a 110 km/h.

Conclusão

Rodagem tranquila na terra e na areia da beira da praia.

O visual forte, o conforto e luxo interno combinados com o comportamento, a tecnologia e a força do conjunto propulsor referenciam a Rampage Laramie 2.2 turbo diesel 2025. A picape intermediária Ram reforça suas qualidades para o uso na cidade e na estrada.



Bem completa, conectada e avançada tecnologia de segurança, o novo motor turbo diesel de 200 cv e força de 45,9 kgfm combinado com o câmbio automático de nove velocidade e tração integral 4x4 adequaram o comportamento às necessidades da picape.



Como sempre, na decisão de compra, é importante avaliar o uso e o custo-benefício da Laramie turbo diesel em relação às demais configurações da marca. Também com a “parente”, a picape intermediária Fiat Toro turbo diesel com quem compartilha a plataforma, e até com modelos do segmento médio.