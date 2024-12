GWM Ora 03 Skin ganha série Special Edition

Série especial comemora um ano do Ora 03 no país.

A série Special Edition comemora o primeiro ano do GWM Ora 03 Skin no mercado brasileiro. São 200 unidades personalizadas por detalhes visuais e interior personalizado . Em pré-venda, o G WM Ora 03 Skin Special Edition tem preço de R$ 159.000 . A carroceria na cor Azul Copacabana , teto e colunas dianteiras em preto, interior revestido em couro ecológico preto e teto solar identificam a Special Edition.

A edição especial compartilha os equipamentos de série do ORA 03 Skin convencional. Com motor dianteiro de 171 cv de potência e força (torque) de 25,5 kgfm e bateria de 48 kW , a autonomia é de até 310 quilômetros pelo ciclo europeu WLTP .

Pelo Inmetro , a autonomia é de 232 quilômetros. A recarga de 10% a 80% em até cinco horas com carregadores de corrente alternada (AC) ou 50 minutos na contínua (DC) de um eletroposto rápido.

Interior ecológico

Teto solar personaliza a Special Edition do Ora 03.

Com 4,25 metros de comprimento, 1,82 m de largura e 1,59 m de altura, a distância entre eixos de 2,65 m garante amplo espaço e conforto interno. O porta-malas leva 232 litros. Com acesso por aproximação e partida por botão, o Ora 03 tem acabamento premium .

A multimídia é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e conexão por Bluetooth. As portas USB são iluminadas na frente e o sistema de som conta com seis alto-falantes.