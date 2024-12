Juventude amplia período de contrato de meio-campista

Mandaca (C) marcou seis gols na atual temporada. Neimar De Cesaro / Agência RBS

O Juventude segue com seu planejamento para 2025. E não apenas no que diz respeito a contratações e renovações de atletas que tinham seus vínculos se encerrando ao final de 2024. Dentro do projeto de valorização e extensão contratual de destaques da última temporada, o clube acertou a extensão do vínculo com o meio-campista Mandaca até o fim de 2026.

O jogador tinha vinculo até o fim do próximo ano. Assim, o Ju garante uma ampliação do contrato e evita que o atleta possa assinar um pré-contrato no meio de 2025 e sair de graça no final do ano.

É a mesma movimentação feita com Jadson, que também renovou até o final de 2026. O próximo da lista deve ser o zagueiro Danilo Boza.