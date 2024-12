STJD toma decisão final sobre o caso Yuri Ferraz

Situação do lateral-direito teve um desfecho positivo para o Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

Acabou a novela Yuri Ferraz, e com final feliz para o Caxias. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) confirmou nesta quinta-feira (19), o arquivamento do caso.

Com a decisão do órgão, o Caxias está garantido na disputa da Série C do Brasileiro de 2025 e o Sampaio Corrêa, 17º colocado na edição da atual temporada foi oficialmente rebaixado à Quarta Divisão Nacional.

— Acabei de receber aqui do STJD a decisão que determina o arquivamento do inquérito do caso Yuri Ferraz em relação a S.E.R. Caxias, que está confirmada na Série C de 2025 — destacou o advogado do clube, Maurício de Oliveira nas redes sociais do Caxias.

Entenda o caso

Ainda em agosto, antes mesmo de confirmar o descenso com o 17º lugar na tabela ao fim da primeira fase da competição, o Sampaio Corrêa fez a denúncia ao STJD de que o lateral-direito do Caxias havia atuado quatro vezes pelo ABC antes de se transferir para o Estádio Centenário. Algo que não é permitido pelo regulamento.

O caso interessava ao Sampaio porque se fosse punido, o Caxias perderia 27 pontos (três em cada uma das nove partidas em que Yuri esteve em campo na Série C), sendo rebaixado à Quarta Divisão e livrando os maranhenses da queda.

O Grená alegou que nas súmulas, o nome do jogador aparecia na relação de apenas três jogos pela equipe de Natal, e que houve um erro da arbitragem ao não registrar a entrada do atleta na partida com o Athletic-MG; além de má-fé do ABC por não ter informado o fato na hora da negociação.