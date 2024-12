"Estou preparado para esse grande desafio da minha carreira", diz ex-atacante do Grêmio que reforça o Caxias

Calyson formou-se na base do Grêmio e chega ao Grená após uma passagem pelo Londrina na Série C. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Quando o Campeonato Gaúcho 2025 começar, o torcedor do Caxias verá um time reformulado em campo. E dentre as principais mudanças está o setor ofensivo. Apenas Welder permaneceu de um ataque com cinco caras novas. Caso do experiente Calyson, de 31 anos, que estava no Londrina, onde marcou sete gols em 35 jogos.

— O professor Luizinho entrou em contato comigo e eu não pensei duas vezes em aceitar esse convite de estar fazendo parte desse projeto junto ao Caxias. Um projeto ambicioso, grandioso, tenho certeza que vamos colher bons frutos. Estou preparado para esse grande desafio da minha carreira — revelou o jogador.

A confiança do treinador e da direção em seu futebol fez com que Calyson assinasse contrato até o fim de 2026 com o Grená, caso também do lateral-direito Thiago Ennes. Mas para o atleta, confiança nem sempre é sinônimo de titularidade de imediato.

— O professor tem na cabeça dele algumas ideias, mas todos os jogadores têm condições de estar entre os 11. Vamos saber mesmo no dia 22 de janeiro (começo do Gauchão), quem que vai iniciar. Mas independente de qualquer coisa, se eu for iniciar, se eu não for, eu vou dar a vida, como sempre, pra honrar essa camisa grená, fazer um bom campeonato e levar o Caxias ao mais alto das séries — garantiu.

De Minas para o Rio Grande do Sul

Formado nas categorias de base do Grêmio, o mineiro de Manhuaçu — cidade distante 290 quilômetros da capital Belo Horizonte — ainda apontou o que foi determinante pra que iniciasse a carreira em Porto Alegre.

— É engraçado, né? Porque eu nunca tinha jogado lá em Minas. Uns olheiros do Grêmio, na verdade, que foram lá me ver quando jogava no time local. Gostaram de mim, fiz um teste aqui no Sul, não conhecia muita coisa ainda. Um frio danado (risos). Não estava acostumado com o frio. Mas a minha adaptação também foi rápida, passei no teste e fiz toda base no Grêmio. Subi ao profissional, tive algumas oportunidades e depois fui seguir minha vida — destacou.

Calyson tem experiência em disputas de Campeonatos Gaúchos ainda pelo Novo Hamburgo, Glória e Brasil-Pel.

— É um campeonato bastante disputado. Já tive a chance de jogar o gaúcho em outras oportunidades e sei bastante como funciona, sei muito bem como que é a pegada, como que são as rivalidades, então estou preparado — avaliou o atacante, que ainda falou de sua bagagem em nível nacional: