"Vamos entrar pra vencer, não pra sermos mais um", afirma novo lateral do Caxias

Thiago Ennes reforça o Caxias até o final de 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma das principais apostas do Caxias para reforçar a lateral direita da equipe veio do Londrina. E a confiança dos dirigentes no futebol de Thiago Ennes foi tamanha que o atleta assinou contrato até o fim de 2026 com o Grená.

— Muito feliz pelo Caxias confiar no meu trabalho. Vou retribuir todo esse esforço que o Caxias fez para me trazer dentro de campo. Sou um cara que se doa muito, que se cobra bastante e todo mundo pode ter certeza de que retribuirei todo esse carinho e todo esse esforço que eles fizeram, nos jogos e nos treinos — afirmou o atleta.

Thiago Ennes foi o único lateral-direito de ofício contratado para substituir Marcelo e Yuri Ferraz, que deixaram o clube. Mas os volantes Paulinho e Mantuan também podem exercer a função.

Aos 28 anos, o carioca de Magé tem uma bagagem importante nas categorias de base de Flamengo e Fluminense e está pronto para disputar o seu primeiro Campeonato Gaúcho, depois de realizar 33 partidas pelo Londrina, com três gols e uma assistência. Ele ainda revelou que recusou um convite de um clube da Série B do Brasileiro para acertar com o Caxias.

— Tive uma base muito boa. Comecei no Fluminense, depois eu fui pro Flamengo. Acho que isso me amadureceu muito. Chego mais maduro, chego um homem agora. Tinha proposta de equipe da Série B, mas eu recusei pelo projeto que o Caxias me ofereceu, por ser a primeira vez que eu vou jogar um Campeonato Gaúcho — revelou Ennes, que ainda destacou que o Caxias não vai entrar nas competições em 2025 apenas para participar:

— Vamos entrar pra vencer, não só pra sermos mais um. Claro, vamos respeitar todas as equipes, com os pés no chão, com humildade, trabalhando o que a gente vem fazendo, porque o professor Luizinho Vieira também nos orienta bastante. É um grupo unido e acredito que a gente vai estar comemorando grandes coisas aqui neste ano.